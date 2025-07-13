Najmanje 34 Palestinaca ubijeno u jutrošnjim napadima u Gazi, uključujući osmoro koji su nosili vodu

Najmanje 34 Palestinaca, uključujući djecu i osam osoba koje su išle po vodu, ubijeno je u nedjelju u nizu izraelskih zračnih napada usmjerenih na stambena područja i šatore za raseljene osobe širom Pojasa Gaze, prema medicinskim i lokalnim izvorima, javlja Anadolu.

Izraelski ratni avioni pogodili su porodičnu kuću u području Al-Savarkah zapadno od izbjegličkog kampa Nuseirat u centralnoj Gazi, ubivši najmanje desetoro ljudi.

U odvojenom napadu na mjesto za distribuciju vode u Nuseiratu, osam Palestinaca, uključujući šestero djece, je ubijeno, a 16 je ranjeno.

U sjevernom Pojasu Gaze, šest Palestinaca je ubijeno, a više je povrijeđeno nakon što je izraelski ratni avion bombardirao kuću u izbjegličkom kampu Šati zapadno od grada Gaze.

Pet osoba je ubijeno, a nekoliko povrijeđeno u odvojenom zračnom napadu koji je pogodio kuću u ulici Hamid u zapadnom dijelu grada Gaze.

U naselju Al-Sabra u gradu Gazi, ubijene su mlada djevojka i još jedna osoba, a nekoliko ljudi je povrijeđeno kada su izraelske snage bombardirale porodičnu kuću u blizini džamije Islamskog kompleksa.

U južnoj Gazi, ljekari Medicinskog kompleksa Nasser potvrdili su smrt tri osobe nakon izraelskog napada na šator za raseljene u području Al-Mavasi zapadno od Kan Junisa.

U međuvremenu, izraelske snage su digle u zrak nekoliko stambenih zgrada u naselju Al-Tufah u istočnom dijelu grada Gaze.