Izraelske snage uhapsile 15 Palestinaca, ilegalni doseljenici palili poljoprivredne objekte

Izraelske snage uhapsile su u nedjelju najmanje 15 Palestinaca dok su ilegalni izraelski doseljenici zapalili poljoprivredni objekat na Zapadnoj obali, prema zvaničnim palestinskim medijima i lokalnim izvorima.

U racijama prije zore, izraelske trupe su upale u područja u Salfitu, Nablusu, Keninu, Ramalahu, Betlehemu i Hebronu, uhapsile 15 Palestinaca, napale stanovnike i opljačkale kuće, javlja palestinska novinska agencija Wafa.

Vafa je odvojeno saopštila da je grupa ilegalnih izraelskih doseljenika rano jutros zapalila poljoprivredni objekt u gradu Deir Dibvan, istočno od Ramalaha.

Prema izvještaju, ilegalni doseljenici su upali u područja al-Murj i Vadi al-Katan i bacali zapaljive materijale na poljoprivredni objekat u vlasništvu lokalnih stanovnika, zapalivši ga.

Incident je uslijedio u jeku kontinuiranih napada ilegalnih doseljenika na palestinsku imovinu u tom području, uključujući krađu stada ovaca nekoliko dana ranije.

Prema podacima Komisije za kolonizaciju i otpor zidu Palestinske uprave, doseljenici su izveli 2.153 napada tokom prve polovine ove godine, što je rezultiralo smrću četiri Palestinaca.