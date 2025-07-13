Još šest povrijeđenih na trci s bikovima u Pamploni, jednom muškarcu povrijeđene genitalije

Još šest osoba povrijeđeno je tokom sedme trke s bikovima u sklopu festivala Sanfermin koji se održava u uskim ulicama Pamplone, na sjeveru Španije. Festival se bliži kraju, a trke svakodnevno privlače stotine učesnika.

Ozbiljne povrede

U trci dugoj 800 metara, poznatoj po uskim i zavojitim ulicama, povrijeđeno je više ljudi, potvrdila je glasnogovornica Crvenog krsta za španski RTVE. Pet osoba prebačeno je u bolnicu, a jedan muškarac zadobio je tešku povredu u predjelu genitalija nakon što ga je bik udario rogovima.

U dva navrata bikovi su glavama izbacili trkače s puta, što je dovelo do padova i kod ljudi i kod životinja na mokroj kaldrmi.

Jedan od trkača pokušao se skloniti iza zavoja, ali ga je bik zahvatio za crvenu majicu i odvukao nekoliko metara, nakon čega je trkač uspio da se oslobodi.

Festival Sanfermin, lokalno poznat kao Sanfermines, održava se svake godine početkom jula u čast gradskog zaštitnika Fermina. U gradu Pamplona, koji broji oko 200.000 stanovnika, ovaj festival se slavi još od kraja 16. stoljeća. Trka s bikovima smatra se njegovim glavnim događajem.

Svakog jutra od 7. do 14. jula stotine ljudi trče ispred šest bikova, koji teže više od 600 kilograma, zajedno s nekoliko volova, uskim ulicama do arene u kojoj se kasnije održavaju borbe s bikovima.

Tokom tradicionalnih borbi, matadori na kraju ubijaju bikove, što je već godinama predmet oštrih kritika. Posljednja ovogodišnja trka zakazana je za ponedjeljak. Dugi i šiljati rogovi ovih životinja mogu nanijeti ozbiljne povrede – od 1924. godine, u trkama je život izgubilo 16 osoba.

Aktivisti protestuju

Aktivisti za prava životinja i ove godine protestuju protiv festivala, nazivajući ga okrutnim i nehumanim. Već godinama pokušavaju zabraniti trke s bikovima, ali bez uspjeha.

Većina trkača su muškarci koji pokušavaju trčati ispred ili pored bikova, često ih dodirujući po rogovima ili leđima. Jedan trkač pregažen je tokom trke u nedjelju ujutro.