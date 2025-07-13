Vadeful: Cilj Rusije podijeliti Evropu iznutra, neće dozvoliti Evropi da živi u miru

Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadeful (Johann Wadephul) izjavio je da je cilj Rusije podijeliti Evropu iznutra, naglašavajući da Moskva ne dozvoljava da kontinent živi u miru.

- Ne bismo se trebali zavaravati. Nismo u ratu s Rusijom, ali to ne znači da nam Rusija dozvoljava da živimo u miru - rekao je Vadeful za austrijski list “Krone“ o aktuelnim međunarodnim pitanjima, prenosi Anadolija.

Optužio je Moskvu za militarizaciju velikih razmjera, uz sajber napade, sabotaže i kampanje dezinformacija.

Naglasio je da Njemačka jača svoju odbranu od takvih prijetnji.

- Moramo biti toliko jaki, vojno i društveno, da ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu ne padne ni na pamet ideja o napadu na nas ili naše partnere - poručio je.

Rekao je i da Rusija nastavlja napadati Ukrajinu, napominjući da je Kijev spreman za mir, ali da Moskva nije.

Vadeful je također kazao da Putin želi oslabiti NATO, ali da je savez jači nego ikad.

Komentirajući situaciju na Bliskom istoku, rekao je da je sigurnost Izraela odgovornost Njemačke, ali da je poštivanje međunarodnog prava druga strana iste medalje.

Rekao je da su važni napori Njemačke i Austrije da povećaju humanitarnu pomoć Gazi.