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DAN NAKON UBISTVA

Ukrajina tvrdi da je eliminirala ruske agente osumnjičene za ubistvo obavještajnog oficira

Služba sigurnosti saopštila je da su dva osumnjičenika ubijena pružajući otpor tokom "specijalne operacije" hapšenja u Kijevskoj oblasti

Ubistvo oficira SBU. Platforma X

Anadolija

13.7.2025

Ukrajina je u nedjelju objavila da su njene sigurnosne službe ubile dva ruska agenta osumnjičena za umiješanost u smrtonosno pucnjavu na pukovnika Službe sigurnosti (SBU) u glavnom gradu Kijevu prošle sedmice.

U saopštenju, SBU je naveo da su dva "agenta ruskih specijalnih službi" ubijena nakon što su pružili otpor pokušajima da budu privedeni tokom jutarnje "specijalne operacije" u Kijevskoj regiji.

Objava je uslijedila nekoliko dana nakon ubistva pukovnika SBU Ivana Voroniča u Kijevu, što je pokrenulo istragu visokog profila.

Operaciju je nadgledao šef SBU-a Vasil Maliuk, navodi se u saopštenju, dodajući da je tekuća istraga utvrdila da su oba osumnjičena - muškarac i žena - izvršili ubistvo "po uputama Federalne službe sigurnosti Ruske Federacije".

- Njihov nadređeni im je naredio da prate oficira SBU-a, utvrde njegov dnevni raspored i rute putovanja. Kasnije je doušnik dao ubicama koordinate skrovišta gdje se nalazio pištolj sa prigušivačem - dodaje se u saopštenju.

Maliuk se također zahvalio osoblju Nacionalne policije Ukrajine na podršci tokom operacije.

Policija je u saopštenju putem Telegrama saopštila da su osumnjičeni strani državljani, bez navođenja daljnjih detalja.

Ruske vlasti nisu komentarisale ove tvrdnje.

# RUSIJA
# UKRAJINA
# SBU
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