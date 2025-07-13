Ukrajina tvrdi da je eliminirala ruske agente osumnjičene za ubistvo obavještajnog oficira

Ukrajina je u nedjelju objavila da su njene sigurnosne službe ubile dva ruska agenta osumnjičena za umiješanost u smrtonosno pucnjavu na pukovnika Službe sigurnosti (SBU) u glavnom gradu Kijevu prošle sedmice.

U saopštenju, SBU je naveo da su dva "agenta ruskih specijalnih službi" ubijena nakon što su pružili otpor pokušajima da budu privedeni tokom jutarnje "specijalne operacije" u Kijevskoj regiji.

Objava je uslijedila nekoliko dana nakon ubistva pukovnika SBU Ivana Voroniča u Kijevu, što je pokrenulo istragu visokog profila.