Ukrajina tvrdi da je eliminirala ruske agente osumnjičene za ubistvo obavještajnog oficira

Ukrajina je u nedjelju objavila da su njene sigurnosne službe ubile dva ruska agenta osumnjičena za umiješanost u smrtonosno pucnjavu na pukovnika Službe sigurnosti (SBU) u glavnom gradu Kijevu prošle sedmice.
U saopštenju, SBU je naveo da su dva "agenta ruskih specijalnih službi" ubijena nakon što su pružili otpor pokušajima da budu privedeni tokom jutarnje "specijalne operacije" u Kijevskoj regiji.
Objava je uslijedila nekoliko dana nakon ubistva pukovnika SBU Ivana Voroniča u Kijevu, što je pokrenulo istragu visokog profila.
Operaciju je nadgledao šef SBU-a Vasil Maliuk, navodi se u saopštenju, dodajući da je tekuća istraga utvrdila da su oba osumnjičena - muškarac i žena - izvršili ubistvo "po uputama Federalne službe sigurnosti Ruske Federacije".
- Njihov nadređeni im je naredio da prate oficira SBU-a, utvrde njegov dnevni raspored i rute putovanja. Kasnije je doušnik dao ubicama koordinate skrovišta gdje se nalazio pištolj sa prigušivačem - dodaje se u saopštenju.
Maliuk se također zahvalio osoblju Nacionalne policije Ukrajine na podršci tokom operacije.
Policija je u saopštenju putem Telegrama saopštila da su osumnjičeni strani državljani, bez navođenja daljnjih detalja.
Ruske vlasti nisu komentarisale ove tvrdnje.