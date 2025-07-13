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ESKALIRALO

Video / U Španiji izbili nasilni sukobi između krajnje desničarskih grupa i migranata: Pet osoba povrijeđeno

U nedjelju je situacija u gradu bila pod kontrolom, ali izvori iz vlade navode da se očekuju dodatna hapšenja

Napadači još nisu identifikovani. Screenshot

E. A.

13.7.2025

Nasilni sukobi izbili su u subotu navečer u gradu Torre-Pacheco na jugoistoku Španije, nakon što je ranije ove sedmice napadnut stariji muškarac. U sukobima su učestvovale krajnje desničarske grupe, lokalni stanovnici i migranti porijeklom iz sjeverne Afrike.

Prema informacijama lokalnih vlasti dostavljenim Reutersu, pet osoba je povrijeđeno, a jedna je privedena tokom nereda, koji se smatraju jednim od najtežih incidenata takve vrste u Španiji u posljednjim decenijama.

U nedjelju je situacija u gradu bila pod kontrolom, ali izvori iz vlade navode da se očekuju dodatna hapšenja.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vide sukobi između muškaraca u odjeći sa simbolima krajnje desnice i migranata koji nose marokanske zastave, dok obje strane bacaju predmete jedni na druge.

Tenzije su eskalirale nakon što je stariji muškarac u srijedu fizički napadnut na ulici. Napadači još nisu identifikovani, a motivi napada ostaju nejasni. Povrijeđeni muškarac se oporavlja kod kuće.

Mariola Guevara, predstavnica centralne vlade u regiji, izjavila je za špansku javnu televiziju da je istraga u toku.

# ŠPANIJA
# SUKOBI
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