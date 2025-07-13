Video / U Španiji izbili nasilni sukobi između krajnje desničarskih grupa i migranata: Pet osoba povrijeđeno

Nasilni sukobi izbili su u subotu navečer u gradu Torre-Pacheco na jugoistoku Španije, nakon što je ranije ove sedmice napadnut stariji muškarac. U sukobima su učestvovale krajnje desničarske grupe, lokalni stanovnici i migranti porijeklom iz sjeverne Afrike.

Prema informacijama lokalnih vlasti dostavljenim Reutersu, pet osoba je povrijeđeno, a jedna je privedena tokom nereda, koji se smatraju jednim od najtežih incidenata takve vrste u Španiji u posljednjim decenijama.

U nedjelju je situacija u gradu bila pod kontrolom, ali izvori iz vlade navode da se očekuju dodatna hapšenja.