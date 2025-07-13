EU i Meksiko kritikuju Trampov prijedlog o carinama od 30 posto

Evropska unija i Meksiko izrazili su razočarenje nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) zaprijetio uvođenjem carine od 30 posto na njihov uvoz od 1. augusta.

Meksiko je kritizirao ono što je nazvao "nepoštenim sporazumom" i insistirao da se o njegovom suverenitetu ne može pregovarati, dok je šefica EU Ursula von der Leyen zaprijetila da će poduzeti "proporcionalne protumjere" ako bude potrebno.

Međutim, zvaničnici obje strane rekli su da žele nastaviti pregovore sa Sjedinjenim Državama, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Tramp je upozorio da će uvesti još veće carine na uvoz ako bilo koji trgovinski partner uzvrati.

Ove sedmice, Tramp je najavio nove carine na robu iz Japana, Južne Koreje, Kanade, Brazila i nekoliko drugih zemalja - uključujući Srbiju i Bosnu i Hercegovinu - koje stupaju na snagu 1. avgusta.

Trgovniski deficit

U pismu Evropskoj uniji, Trump je rekao da američki trgovinski deficit predstavlja sigurnosnu prijetnju.

- Godinama smo raspravljali o našim trgovinskim odnosima s EU i zaključili smo da moramo okončati ovaj veliki, uporni trgovinski deficit koji je ugrožen carinama, politikama i trgovinskim barijerama - napisao je Tramp u pismu EU.

- Nažalost, naš odnos je daleko od recipročnog - stoji u pismu.

U intervjuu za američki televizijski kanal Fox News, emitiran u subotu navečer, Tramp je rekao da su neke zemlje "vrlo zabrinute", ali je inzistirao na tome da carine znače da u SAD ulaze stotine milijardi dolara.

Česta meta

EU je česta meta Trampovih kritika. Predložio je 2. aprila carinu od 20 posto na robu iz EU, a kasnije je zaprijetio povećanjem carina od 50 posto zbog zastoja u pregovorima.

Vašington i Brisel (Washinton i Bruxelles) nadali su se postići dogovor prije roka 9. jula, ali nije objavljena službena objava o sporazumu.

Prema američkim trgovinskim dužnosnicima, 2024. godine američki trgovinski deficit s EU iznosio je 235,6 milijardi dolara.

Fon der Lajen (Von der Leyen) rekla je da je EU i dalje spremna raditi na postizanju sporazuma do 1. augusta.

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) rekao je da se "snažno protivi" Trampovoj objavi.

Sugerirao je da ako se ne postigne dogovor, EU treba ubrzati pripreme za vjerodostojne protumjere.

Nekoliko drugih čelnika EU pozvalo je na postizanje sporazuma s Trumpom.

Talijanska premijerka Giorgia Meloni rekla je da vjeruje da se može postići "pošten dogovor".

- Nema smisla započinjati trgovinski rat između dvije strane Atlantika - rekla je.

Do sada je američki predsjednik postigao trgovinske sporazume s dvije zemlje - Ujedinjenim Kraljevstvom i Vijetnamom - dok su razgovori u toku s mnogima drugima.

Početkom aprila, Tramp je uveo carinu od 10 posto na uvoz iz Kosova i gotovo svih ostalih trgovinskih partnera.

Stručnjaci su procijenili da će američke carine imati značajan uticaj na Kosovo, zbog njegove velike ovisnosti o uvozu.

Predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je da je njen ured pripremio zakon koji bi omogućio ukidanje carina od 10 posto na robu uvezenu iz SAD-a, ali da se za usvajanje ovog zakona prvo mora konstituisati nova Skupština - nešto što se još nije dogodilo, čak ni nakon desetina pokušaja.