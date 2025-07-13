Najmanje 54 Palestinaca ubijeno u jutrošnjim napadima u Gazi: Uključujući osmoro koji su nosili vodu

Najmanje 54 Palestinaca, uključujući djecu i ljude koji su donosili vodu, ubijeno je u nedjelju u nizu izraelskih zračnih napada usmjerenih na stambena područja i šatore za raseljene osobe širom Pojasa Gaze, prema medicinskim izvorima, javlja Anadolija.

Civilna okupljanja

Izraelsko granatiranje usmjereno je na civilno okupljanje u gradu Gazi, ubivši 11 ljudi, uključujući dijete i doktora. Više od 50 drugih je povrijeđeno, rekli su lokalni zdravstveni zvaničnici.

Izraelski ratni avioni pogodili su porodičnu kuću u području Al-Sawarkah zapadno od izbjegličkog kampa Nuseirat u centralnoj Gazi, ubivši desetoro ljudi.

U odvojenom napadu na mjesto za distribuciju vode u Nuseiratu, ubijeno je desetoro Palestinaca, uključujući šestero djece, a 16 drugih je ranjeno, uključujući sedmoro djece.

U sjevernom Pojasu Gaze, šest Palestinaca je ubijeno, a više je povrijeđenih nakon što je izraelski ratni avion bombardirao kuću u izbjegličkom kampu Shati zapadno od grada Gaze.

Zračni napad

Još pet osoba je, a nekoliko je povrijeđeno u odvojenom zračnom napadu koji je pogodio kuću u ulici Hamid u zapadnom gradu Gaze.

Još troje Palestinaca je ubijeno, a četvoro je ranjeno kada je izraelski zračni napad ciljao šator u kojem su se nalazile raseljene osobe sjeverno od grada Gaze.

U naselju Al-Sabra u gradu Gazi, jedna mlada djevojka i još jedna osoba su ubijene, a nekoliko ljudi je ranjeno kada su izraelske snage bombardirale porodičnu kuću u blizini džamije Islamskog kompleksa.

U južnoj Gazi, ljekari Medicinskog kompleksa Nasser potvrdili su smrt tri osobe nakon izraelskog napada na šator za raseljene osobe u području Al-Mawasi zapadno od Khan Younisa.

U još jednom napadu na šator u kojem su se nalazile raseljene porodice u Khan Younisu ubijena je jedna mlada djevojka, a pet osoba je ranjeno.

Tri Palestinca su također ubijena od strane izraelskih snaga dok su čekali humanitarnu pomoć zapadno od Rafaha u južnoj Gazi.

Prema palestinskim podacima, najmanje 833 osobe su ubijene, a 5.432 ranjene od vatre izraelske vojske dok su čekali humanitarnu pomoć od 27. maja.

U međuvremenu, izraelske snage su digle u zrak nekoliko stambenih zgrada u naselju Al-Tuffah u istočnom dijelu grada Gaze.

Prekid vatre

Odbacujući međunarodne pozive na prekid vatre, izraelska vojska provodi brutalnu ofanzivu na Pojas Gaze od 7. oktobra 2023. godine, ubivši do sada preko 58.000 Palestinaca, većinom žena i djece. Nemilosrdno bombardovanje uništilo je enklavu i dovelo do nestašice hrane i širenja bolesti.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.