NATO privodi kraju pripreme velike vojne simulacije ruskog napada: "Prijetnja je stvarna", tenkovi na ulicama

U jeku upozorenja o mogućem velikom sukobu s Rusijom, Njemačka će krajem septembra biti domaćin jedne od najvažnijih NATO-ovih vojnih vježbi posljednjih godina.

U Hamburgu će se od 25. do 27. septembra održati Red Storm Bravo, trodnevne vježbe danju i noću koje simuliraju brz odgovor Saveza na mogući ruski napad na istočno krilo NATO-a. Prema nekim procjenama, u vježbi će učestovati i do 800.000 ljudi, pisalo se tada.

Stvarni uvjeti

Vojnici će u stvarnim uvjetima vježbati premještanje trupa kroz grad, pružanje medicinske pomoći i evakuaciju ranjenih. Ulice Hamburga bit će ispunjene vojnim konvojima, transportnim vozilima, mobilnim bolnicama i helikopterima, dok će grad igrati ključnu ulogu kao logističko središte u slučaju sukoba.

- Prijetnja je stvarna. Već vidimo napade na našu infrastrukturu - upozorava kapetan Bundesver Kurt Leonards (Bundeswehra Kurt Leonards), navodeći slučajeve industrijske sabotaže, špijunaže i planiranih atentata.

Smješten na sjeveru Njemačke, Hamburg ima jednu od najvećih luka u Evropi, razvijenu prometnu infrastrukturu i izravan pristup baltičkim rutama. U slučaju rata, postao bi glavni ulaz za opskrbu i raspoređivanje savezničkih snaga prema Poljskoj i baltičkim državama. Blizina Skandinavije i istočne Evrope čini ga ključnom točkom za brzi vojni odgovor NATO-a.

Novi izvještaj Bundesvera izričito navodi da se Rusija pod Vladimirom Putinom priprema za rat protiv NATO-a. Litavski predsjednik Gitanas Nausėda upozorava da bi novi ruski napad mogao uslijediti već za četiri do pet godina, dok litavska obavještajna zajednica ocjenjuje da Rusija predstavlja dugoročnu prijetnju sigurnosti cijelog Sjevernoatlantskog saveza.

Istodobno, svakodnevica u Njemačkoj se mijenja. Vojna industrija bilježi rekordne prihode, kompanija Rheinmetall je 2024. ostvarila promet od 10 milijardi eura. Sve više znanstvenih studija razmatra scenarije izbijanja Trećeg svjetskog rata, dok se kod građana javlja sve izraženiji osjećaj nesigurnosti i straha, prenosi Spiegel.

Pozornica vojne vježbe

Broj poziva njemačkoj liniji za psihološku pomoć prošle je godine dosegao 1,3 milijuna, a mnogi su spominjali rat i globalnu nestabilnost kao izvor anksioznosti. Neki se pripremaju za najgori ishod, drugi napuštaju zemlju, a treći traže od političara da osiguraju mir dok još ima vremena.

Hamburg će na jesen postati pozornica vojne vježbe, ali i simbol nove stvarnosti u kojoj Njemačka sve manje djeluje kao zemlja koja vjeruje da je rat daleka prošlost. Vojne kolone, upozorenja o prijetnjama i strah među građanima govore jedno: vrijeme sigurnosti koje se uzimalo zdravo za gotovo polako odlazi u istoriju.