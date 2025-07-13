Odgađa se uvođenje recipročnih carina SAD-u, stiglo upozorenje njemačke "ljevice"

Evropska unija odlučila je odgoditi uvođenje pripremljenih recipročnih carina SAD-u koje su trebale stupiti na snagu u ponedjeljak, unatoč najavi bivšeg američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) o uvođenju 30-postotnih carina na robu iz EU-a. Umjesto toga, EU daje šansu dodatnim pregovorima – rok za dogovor sada je početak kolovoza

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (von der Leyen) objavila je kako će EU produžiti suspenziju svojih protucarinskih mjera, u nadi da bi se i dalje moglo postići rješenje kroz pregovore s Vašington (Washingtonom).

- Sjedinjene Američke Države poslale su nam pismo s mjerama koje će stupiti na snagu ako ne dođe do pregovaračkog rješenja - rekla je fon der Lejen.

- Stoga ćemo i mi produžiti suspenziju naših protumjera do početka augusta - piše Tagesschau.

Međutim, jasno je poručila da Evropska unija neće ostati pasivna. Komisija će, najavila je, u idućim tjednima pripremiti dodatne protumjere kako bi bila spremna odgovoriti ako pregovori propadnu.

Berlin poziva na pregovore

Početkom sedmice na snagu je trebao stupiti carinski protupaket vrijedan 21 milijardu eura, kao odgovor na već uvedene američke carine na niz proizvoda iz EU-a. No prema informacijama agencije Reuters, njemačka vlada i još nekoliko država članica založili su se za privremeno odustajanje od tog poteza, kako ne bi dodatno zakomplicirali pregovore s Amerikancima.

Njemački ministar finansija Lars Klingbeil izjavio je za Süddeutsche Zeitung kako su EU-u i dalje potrebni ozbiljni i ciljani pregovori s SAD-om.

I dalje im pružamo ruku, ali nećemo pristati na sve', poručio je potpredsjednik vlade i šef SPD-a. Ako dogovor ne bude moguć, rekao je da EU mora odlučno reagirati kako bi zaštitila radna mjesta i gospodarstvo u Evropi.

Klingbeil je kritizirao Trampovu odluku o carinama i upozorio da Trampove carine donose samo gubitke – "one pogađaju američko gospodarstvo jednako snažno kao i evropsko".

Novu strategija

Predsjednica njemačke Ljevice Ines Šverdtner (Schwerdtner) upozorila je kako Evropa mora prestati biti talac nepredvidivosti američkog predsjednika. U izjavi za Der Spiegel pozvala je na novu, samostalnu i hrabru vanjskotrgovinsku politiku.

- Moramo se prestati dati ucjenjivati - rekla je.

Dodala je kako je sada pravo vrijeme da Evropa postane gospodarski neovisna od SAD-a.

- Umjesto panike, trebamo hladnu glavu i strateško razmišljanje – vrijeme je za velike investicije u klimatski neutralnu proizvodnju, socijalnu infrastrukturu i pravedno gospodarstvo otporno na krize.

Prema njoj, EU treba jačati domaću potražnju, transformirati industriju u društveno i ekološki prihvatljivom smjeru te osigurati kvalitetna i stabilna radna mjesta.