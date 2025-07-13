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ISTRAGA U TOKU

Francuska: Muškarac pobjegao iz zatvora, drugi zatvorenik ga iznio u torbi

Francuski mediji su izvijestili da je odbjegli zatvorenik služio nekoliko kazni

Zatvora Lyon-Corbas. Platforma X

E. A.

13.7.2025

U jednom od francuskih zatvora u petak je pobjegao zatvorenik tako što se sakrio u torbi drugog zatvorenika koji je napuštao zatvor nakon odsluženja kazne.

Zatvorska služba pokrenula je istragu nakon što je muškarac u petak pobjegao iz zatvora Lyon-Corbas na jugoistoku Francuske.

- On je "iskoristio oslobađanje svog drugog zatvorenika da se sakrije u prtljag i izađe - saopćila je zatvorska služba novinskoj agenciji AFP.

Francuski mediji su izvijestili da je odbjegli zatvorenik služio nekoliko kazni i da je također pod istragom u slučaju povezanom s organiziranim kriminalom.

Također je otvorena sudska istraga o mogućem "bijegu kao dijelu organizirane bande i kriminalne zavjere".

Prošlog mjeseca, Advokatska komora Lyona izrazila je zabrinutost zbog prenatrpanosti zatvora Lyon-Corbas. Od 1. maja 2025. godine, u zatvoru, koji ima kapacitet od 678 mjesta, bilo je pritvoreno oko 1.200 ljudi.

# ZATVOR
# FRANCUSKA
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