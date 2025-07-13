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PREDSJEDNIK TURSKE

Erdogan: Turska poduzela korake ka uklanjanju terorizma s dnevnog reda zemlje i regije

Turski predsjednik je dodao da Ankara pomno prati mirovne pregovore između Azerbejdžana i Armenije

Redžep Tajip Erdogan. FENA

Anadolija

13.7.2025

Turska je poduzela korake ka uklanjanju terorizma s dnevnog reda i zemlje i regije kroz svoju inicijativu “Turska bez terorizma“, rekao je turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan (Recep Tayyip Erdogan) predsjedniku Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) šeiku Mohamedu bin Zayedu Al Nahyanu u telefonskom razgovoru u nedjelju.

Tokom poziva, Erdogan je rekao da će se ovi napori nastaviti s odlučnošću, saopćila je Direkcija za komunikacije Predsjedništva Turske, javlja Anadolija.

Al Nahyan je izrazio nadu da će cilj Ankare “Turska bez terorizma“ značajno doprinijeti regionalnoj sigurnosti, a također je izrazio želje za uspješan završetak procesa.

Erdogan je također naglasio da je strateško partnerstvo između Turske i UAE-a dalo pozitivne rezultate u svim oblastima, ističući veliki potencijal između dviju zemalja, posebno u odbrambenoj industriji i novim tehnologijama.

Turski predsjednik je dodao da Ankara pomno prati mirovne pregovore između Azerbejdžana i Armenije pokrenute u Abu Dhabiju i da će nastaviti podržavati napore za uspostavljanje trajnog mira na Kavkazu.

# RECEP TAYIPP ERDOGAN
# TURSKA
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