Sirija potpisala sporazum vrijedan 800 miliona dolara sa DP Worldom

Sirija je u nedjelju zaključila ugovor vrijedan 800 miliona dolara sa Dubai Ports Worldom (DP World), jednim od najvećih svjetskih lučkih operatera, prenosi Anadolija.

Sirijski predsjednik Ahmad al-Sharaa prisustvovao je ceremoniji potpisivanja sporazuma, javila je sirijska agencija SANA.

SANA je sporazum nazvala strateškim korakom usmjerenim na jačanje lučke infrastrukture i logističkih usluga u Siriji.

U maju je Sirijska generalna uprava za kopnene i morske luke potpisala memorandum o razumijevanju sa DP Worldom, dogovorivši sveobuhvatno ulaganje u razvoj i rad višenamjenskog terminala u luci Tartus na mediteranskoj obali Sirije.

Sporazum je došao kao prvi dogovor koji su sirijske vlasti najavile otkako je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) ukinuo sankcije Siriji 30. juna.

Bashar al-Assad, sirijski lider skoro 25 godina, pobjegao je u Rusiju u decembru, čime je okončan režim Baas stranke, koja je bila na vlasti od 1963. godine.

Nova prelazna administracija, koju je predvodi Sharaa, formirana je u Siriji u januaru.