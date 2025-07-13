Izraelski napad na punkt za vodu u Gazi: Ubijeno 10 civila, među njima šestero djece

U izraelskom zračnom napadu na mjesto za distribuciju vode u izbjegličkom kampu Nuseirat u centralnom dijelu Pojasa Gaze ubijeno je 10 Palestinaca, među kojima je, prema izvještaju Al Jazeere, bilo šestero djece. Još najmanje 16 osoba je ranjeno.

Zalihe hrane

Napad se dogodio u trenutku kada se humanitarna situacija u Gazi rapidno pogoršava. Zalihe hrane i vode su na kritično niskom nivou, a stanovništvo se suočava s akutnom glađu i nestašicama osnovnih životnih potrepština.

Prema informacijama lokalnih i medicinskih izvora, izraelske snage su tokom nedjelje ubile najmanje 59 Palestinaca, uključujući 28 u gradu Gazi, ciljajući stambena naselja i kampove za raseljene širom enklave.

Promašena meta

Izraelska vojska saopštila je da je napad bio usmjeren na "militanta Islamskog džihada", ali da je došlo do tehničkog kvara zbog kojeg je raketa pala "desetinama metara od cilja", prenosi Reuters.

Ovaj napad dodatno je pogoršao ionako alarmantnu krizu s vodom u Gazi. Zbog nedostatka goriva, mnogi sistemi za preradu i distribuciju vode su zatvoreni, a kontaminacija postojećih izvora čini dostupnu vodu neupotrebljivom za piće.

Hani Mahmoud, reporter Al Jazeere iz Gaze, naglasio je da ovo nije izolovan slučaj:

- Iako voda nije pogodna za piće jer je većinom kontaminirana, žeđ tjera ljude da dolaze na ovakva mjesta. Ovo nije prvi put – gotovo deset puta u posljednjih nekoliko mjeseci ljudi su direktno i namjerno napadani dok pokušavaju doći do vode - nevedeno je.

Humanitarne organizacije sve glasnije upozoravaju da se Pojas Gaze približava potpunom kolapsu, dok izraelske operacije ulaze u novu, intenzivniju fazu, s ciljem, kako navode, da se civilno stanovništvo prisili na povlačenje u južne dijelove Gaze.