Rusija se sprema za dug rat, ovu zemlju vidi kao prijetnju

Francuska je u fokusu Rusije kao glavni evropski neprijatelj, upozorio je načelnik Generalštaba francuske vojske, general Tjeri Burkar (Thierry Burkhard), na svojoj prvoj konferenciji za medije od 2021. godine. Burkar tvrdi da se Rusija priprema za dugotrajan i široko rasprostranjen rat, te da predstavlja "trajnu i neposrednu prijetnju" Evropi.

General je naglasio da Moskva ugrožava evropsku sigurnost na više nivoa – od djelovanja u svemiru do prikrivenih pokušaja destabilizacije društava. Istakao je da ruske podmornice redovno ulaze u sjeverni Atlantik, a potom se kreću ka Sredozemnom moru, kako bi nadgledale strateški važne oblasti za Francusku. Osim toga, ruski sateliti se, prema njegovim riječima, koriste za špijunažu i ometanje francuske vojne opreme, dok Moskva pokazuje jasne znakove da pokušava militarizirati svemir, što bi bilo u suprotnosti s međunarodnim pravilima o njegovoj demilitarizaciji, piše Index.

Rusija ostaje ozbiljna prijetnja

Burkar upozorava da, iako Rusija trpi velike gubitke u Ukrajini, ona i dalje ostaje ozbiljna vojna sila.

- Rusija će do 2030. godine ponovo postati velika vojna sila i predstavljat će stvarnu prijetnju granicama Evrope na istoku - rekao je general.

Naglasio je da ruska vojska ima sve ključne sposobnosti – nuklearno oružje koje može lansirati s kopna, iz zraka i s podmornica, centralizirano zapovjedništvo, kao i narod koji je, prema njegovim riječima, "navikao na patnju i sposoban da izdrži ono što je nama teško i zamislivo".

Burkar je više puta podvukao da su Kremlj, kao i sam predsjednik Vladimir Putin, jasno poručili da Francusku smatraju glavnim protivnikom u Evropi.

- Putin je rekao: Francuska je moj glavni protivnik u Evropi - izjavio je Burkar.

Iako nije pružen konkretan dokaz za tu izjavu, Burkarov portparol ukazao je na anketu ruske državne agencije iz maja, u kojoj je 48 posto Rusa označilo Francusku kao najneprijateljskiju državu prema Rusiji.

Konkretne ruske akcije

General je naveo da je Rusija već poduzela konkretne korake protiv Francuske – od ometanja francuskih satelita, preko prisustva ruskih podmornica u strateškim zonama, do izviđačkih letova ruskih bombardera blizu nosača aviona NATO-a.

Također je upozorio na prikrivene ruske operacije na francuskom tlu. Kao primjere je naveo širenje lažnih vijesti o najezdi stenica u Parizu, kao i angažiranje posrednika koji su nakon terorističkog napada Hamasa 7. oktobra iscrtavali Davidove zvijezde po pariškim zidovima, što se poklopilo s porastom antisemitizma u zemlji. Prema Burkaru, cilj je destabilizacija Francuske, kao ključnog saveznika Ukrajine.

- Ako se Francuska destabilizira, to može pokrenuti domino-efekat - poručio je.

Dodao je i da su neprijatelj broj jedan u očima Rusije i to znači da prijetnja već postoji

Povećanje vojnog budžeta do 2030. godine

Burkar je, osim na Rusiju, ukazao i na rastuće napetosti u drugim dijelovima svijeta, uključujući Bliski istok, koje dodatno opterećuju francuske oružane snage. Rekao je da svijet sve više karakteriziraju "nekontrolirana upotreba sile" i "navikavanje na nasilje".

Iako nije direktno pozvao na povećanje budžeta, general je istaknuo da "suočavanje s ovakvim izazovima ima svoju cijenu".

Francuska planira povećati svoj obrambeni budžet s 50,5 milijardi eura u 2025. na 67,4 milijarde do 2030. godine.