Trampu opada popularnost zbog veza s Epsteinom: "Birali smo te jer si trebao biti drugačiji"

Neki od najodanijih pristaša Donalda Trampa (Trumpa) navodno se okreću protiv predsjednika nakon što je stao u obranu državne odvjetnice Pam Bondi i njezinog postupanja s dokumentima vezanima uz Džefri Epstina (Jeffreyja), piše UNILAD.

Godinama se šire teorije zavjere prema kojima je Epstein imao neku vrstu popisa klijenata koji je uključivao bogate i moćne osobe povezane s trgovinom ljudima radi seksualnog iskorištavanja. Prošlog tjedna Bondi i američko ministarstvo pravosuđa zanijekali su da takav popis uopće postoji, a uz to su poručili da neće objaviti dodatne dokumente povezane s ovim slučajem.

- Godinama se stalno ponavlja Epstein, iznova i iznova - objavio je Donald Tramp na Truth Socialu.

- Zašto uopće dajemo pažnju dosjeima koje su pisali Obama, pokvarena Hilari (Hillary), Komej (Comey), Brenan (Brennan) i gubitnici i kriminalci iz Bajdenove (Bidenove) administracije - objavio je.

Dok Tramp pokušava uvjeriti svoje pristaše da krenu dalje, mnogi od njih okupili su se na summitu Student Action. Na summitu koji organizira konzervativna aktivistička skupina Turning Point USA, jedna od glavnih tema rasprave bili su dokumenti vezani uz Epsteina.

Postoji razlog

- Mislim da ti ljudi, i ne znam iz nekog razloga, možda postoji razlog, ali mislim da nam ne govore istinu o Epsteinu", rekao je podcaster Brandon Tatum okupljenima, prema navodima NBC Newsa. "Mislim da je taj tip bio umiješan u nešto mračno što upliće jako puno ljudi. A pretpostavljam da su mnogi od tih ljudi možda i naši saveznici, ljudi s kojima ne želimo pokvariti odnose - zaključio je.

Šaron Alen (Sharon Allen), 24-godišnjakinja koja je bila među sudionicima u Tampi, podijelila je svoje mišljenje.

- Meni ovo uopće nije stvar Pam Bondi. Poanta je: Trump, izabrali smo te jer si trebao biti drukčiji. Zato nam moraš dokazati da jesi drukčiji. Možeš je smijeniti, napraviti što hoćeš, ali na kraju dana, Trump, ti si predsjednik. Vjerovali smo ti da ćeš se riješiti tih ljudi i razotkriti ih - poručila je.

Izvršena anketa

Tramp je popularnost najniža od početka drugog mandata

Prema anketi koju je provela platforma ActiVote, popularnost predsjednika Donalda Trumpa pala je na najnižu razinu u njegovom drugom mandatu. U istraživanju provedenom među 523 odrasle osobe između 1. i 30. lipnja, Trumpova nacionalna stopa odobravanja iznosila je 45 posto, dok 52 posto ispitanih ne odobrava njegov rad.

To mu donosi negativnu razliku u rejtingu od -7, što je zasad najgori rezultat u drugom mandatu, a trend pada se, čini se, nastavlja. Iako mnogi očito nisu zadovoljni načinom na koji Trump vodi ured predsjednika, trenutačna stopa odobravanja i dalje je bolja od njegovog prosjeka u prvom mandatu, kad mu je podrška pala i na 41 posto.