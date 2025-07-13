Ukrajinska služba sigurnosti osvetila smrt pukovnika Voroniča

Služba sigurnosti Ukrajine (SBU) saopćila je danas da je likvidirala ruske agente specijalnih službi osumnjičene da su ranije ove sedmice ubili pukovnika Ivana Voroniča.

Pukovnik Ivan Voronič iz Službe sigurnosti Ukrajine (SBU) ubijen je u Kijevu 10. jula, a služio je u Specijalnom operativnom centru Alfa i radio je za SSU nekoliko decenija.

Iz SBU-a su naveli da vjeruju da je za ubistvo Voroniča odgovorna ruska Federalna služba sigurnosti, javlja CNN.

Dodaju da su ubijeni muškarac i žena čije su boravište utvrdili u Kijevskoj regiji.

- Kao rezultat tajnih istražnih i aktivnih kontraobavještajnih mjera, otkriveno je neprijateljsko skrovište. Tokom hapšenja, počeli su pružati otpor, došlo je do razmjene vatre i nitkovi su eliminisani. Želim da vas podsjetim da je jedina perspektiva za neprijatelja na teritoriji Ukrajine smrt - rekao je šef SSU-a Vasilj Maljuk u videu koji je snimljen ispred tijela osumnjičenih.

Podaci SBU-a navode da je muškarcu i ženi bilo naređeno da prate metu - Ivana Voroniča kako bi utvrdili njenu dnevnu rutinu. Zatim su upućeni u sigurnu kuću gdje ih je čekao pištolj s prigušivačem.

Voroničovo ubistvo dogodilo se u vrijeme kada je Rusija eskalirala napade na Ukrajinu.