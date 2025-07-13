Trgovinski rat sa SAD-om: Merz tvrdi da čine sve što mogu da se carine ne uvedu

Njemački kancelar Fridrih Merz (Friedrich) danas je izjavio da će intenzivno surađivati s francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom (Emmanuelom Macronom) i predsjednicom Europske komisije Ursulom fon der Lajen (Ursulom von der Leyen) kako bi riješili eskalirajući trgovinski rat sa Sjedinjenim Državama.

- O tome sam intenzivno razgovarao tijekom vikenda i s Macronom i s Ursulom fon der Lejen - rekao je Merz za njemačku televiziju ARD, dodajući da je o tom pitanju razgovarao i s američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

- Želimo iskoristiti ovo vrijeme, dva i pol tjedna do 1. kolovoza, kako bismo pronašli rješenje. Stvarno sam predan tome - rekao je Merz. Predsjednik Tramp jučer je zaprijetio uvođenjem 30 posto carine na uvoz iz Meksika i Europske unije počevši od 1. augusta, nakon što sedmični pregovori s glavnim američkim trgovinskim partnerima nisu uspjeli postići sveobuhvatni trgovinski sporazum.

Merz je rekao da će njemačko gospodarstvo biti teško pogođeno carinama te da čini sve što može kako bi se osiguralo da se američke carine od 30 posto ne uvedu.

Sada su potrebni jedinstvo u Europi i razuman dijalog s američkim predsjednikom, rekao je Merz, dodajući da ne bi trebalo isključiti europske protumjere. Na pitanje hoće li pristati na protucarine koje je predložila Francuska, Merz je rekao da hoće, ali ne prije 1. augusta.