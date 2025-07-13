Donald Tramp sletio helikopterom na finale Svjetskog prvenstva

Na stadionu MetLife u Nju Džersiju, gde se igra veliko finale Svjetskog klupskog prvenstva između Čelsija i Pari Sen Žermena, pažnju javnosti privukao je dolazak američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa).

Tramp je sletio helikopterom "Marine One" neposredno pred početak utakmice, obezbijeđen najvišim mjerama bezbijednosti. Njegovo prisustvo je posebno značajno jer je prošla godina od pokušaja atentata na njega, što ovom događaju daje dodatnu simboliku.

Pored gledanja utakmice iz lože zajedno sa predsednikom "FIFA" Đanijem (Gianni) Infantinom i katarskim emirom šeikom Al Tanijem, Tramp će obaviti i važne diplomatske sastanke s bliskoistočnim zvaničnicima u nastojanju da pomogne u postizanju prekida vatre u Gazi.

Takođe, očekuje se njegovo prisustvo na ceremoniji dodjele trofeja, što dodatno komplikuje bezbjednosne mjere. Njegova administracija sve više koristi sportsku diplomatiju, o čemu svedoči i otvaranje nove "FIFA" kancelarije u Tramp Taueru u Njujorku.