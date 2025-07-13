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JUGOZAPADNI LEKSINGTON

Horor u SAD-u: Muškarac ranio policajca pa pobjegao u crkvu i pucao na više osoba

Hitne službe su bile na mjestu događaja i pružale pomoć žrtvama čiji stepen povreda još uvijek nije poznat

Osumnjičeni je završio u baptističkoj crkvi Richmond Road. Platforma X

E. A.

13.7.2025

U nizu pucnjava koje su se dogodile danas u Kentukiju (Kentuckyju) u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) povrijeđeno je nekoliko osoba, uključujući i policajca.

Guverner Andi Bešar (Andy Beshear) saopćio je da je jedini osumnjičeni u incidentu mrtav dok se povrijeđenom policajcu pruža ljekarska pomoć.

Nakon što je pucao na policajca, osumnjičeni je završio u baptističkoj crkvi Richmond Road u jugozapadnom Leksington (Lexingtonu), gdje je povrijedio nekoliko osoba.

Hitne službe su bile na mjestu događaja i pružale pomoć žrtvama čiji stepen povreda još uvijek nije poznat.

# POLICIJA
# AMERIKA
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