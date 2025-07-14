Jedanaest ih nije pronađeno: Nestali mornari sa brodova koje su potopili Huti proglašeni mrtvima

Nakon opsežne potrage jedanaest mornara nije pronađeno, potvrdili su predstavnici privatnih sigurnosnih kompanija koji su tragali za ostatkom posade trgovačkog broda Eternity C kojeg su Huti potopili.

Huti su prošle sedmice pogodili i potopili dva trgovačka broda koja su plovila pod zastavom Liberije zbog uplovljavanje u luke Izraela.

Brod za transport rasutih tereta Eternity C također je potopljen. Sa njega je evakuisan dio posade dok je procijenjeno da je najmanje 11 članova nestalo tokom raketnih napada.

Deset članova posade je izvučeno živo, uključujući osam filipinskih članova posade pri čemu se spekulira da su najmanje četiri osobe poginule od posljedica eksplozija hutskih raketa i dronova.

Privatne sigurnosne firme Ambrey i Diaplous Group vodile su potragu za nestalima sa broda Eternity C nakon čega su jučer saopćili da niko od traženih 11 članova posade nije pronađen.

S druge strane, Huti tvrde da su nakon napada oteli neke mornare, ali nisu ponudili nikakve dokaze za to iako su helikopteri njihovih snaga sletjeli na brod Eternity C prije njegovog potonuća.