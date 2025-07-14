Tramp potvrdio: Ukrajina će dobiti sisteme protivzračne odbrane tipa Patriot

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) jučer je poručio medijima kako će Ukrajini poslati sisteme protivzračne odbrane tipa Patriot iako je ranije bilo obustavljanja vojne pomoći Kijevu.

Razlog promjene kursa američke administracije o slanju raketa i sistema protivzračne odbrane tipa Patriot su ruski napadi dronovima i krstarećim raketama na ukrajinske gradove.

- Lijepo priča, ali onda navečer sve bombarduje – izjavio je Tramp američkim medijima govoreći o predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu.

Isplata nadoknade

Nema podataka o broju raketa za sistem Patriot koje SAD planiraju poslati u Ukrajinu, dok američki mediji navode da će evropske države "isplatiti nadoknade za transport raketa i sistema Patriot od Evropske unije".

- Poslat ćemo im Patriote, koji im očajnički trebaju, jer je Putin zaista iznenadio mnoge ljude. Lijepo priča, a onda navečer sve bombardira. Ali tu postoji mali problem. Ne sviđa mi se to - istakao je Tramp.