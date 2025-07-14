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POMOĆ KIJEVU

Tramp potvrdio: Ukrajina će dobiti sisteme protivzračne odbrane tipa Patriot

Lijepo priča, ali onda navečer sve bombarduje, izjavio je Tramp američkim medijima govoreći o predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu

Donald Tramp. AP

A. O.

14.7.2025

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) jučer je poručio medijima kako će Ukrajini poslati sisteme protivzračne odbrane tipa Patriot iako je ranije bilo obustavljanja vojne pomoći Kijevu.

Razlog promjene kursa američke administracije o slanju raketa i sistema protivzračne odbrane tipa Patriot su ruski napadi dronovima i krstarećim raketama na ukrajinske gradove.

- Lijepo priča, ali onda navečer sve bombarduje – izjavio je Tramp američkim medijima govoreći o predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu.

Isplata nadoknade

Nema podataka o broju raketa za sistem Patriot koje SAD planiraju poslati u Ukrajinu, dok američki mediji navode da će evropske države "isplatiti nadoknade za transport raketa i sistema Patriot od Evropske unije".

- Poslat ćemo im Patriote, koji im očajnički trebaju, jer je Putin zaista iznenadio mnoge ljude. Lijepo priča, a onda navečer sve bombardira. Ali tu postoji mali problem. Ne sviđa mi se to - istakao je Tramp.

Uskoro je i planiran novi susret Trampa i generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea (Ruttea), na kojem bi se trebalo utvrditi kako finansirati vojnu pomoć koju SAD žele dati Ukrajini ali ne besplatno.

Vojna oprema

- U osnovi ćemo im poslati razne komade vrlo sofisticirane vojne opreme. Platit će nam 100 posto za to, i to je način na koji mi želimo – poručio je Tramp.

Jedna baterija sistema Patriot sastoji se od radarskog sistema za otkrivanje i praćenje ciljeva, komandnog centra za upravljanje vatrom i više lansera raketa.

Svaki lanser nosi do četiri rakete koje mogu presretati avione, krstareće i balističke rakete. Sistem funkcioniše kao dio integrisane protivvazdušne odbrane i može biti brzo raspoređen na različite lokacije.

# SAD
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
# VOJNA POMOĆ
# KIJEV
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