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PROŠLOG MJESECA

Tokom izraelskog vazdušnog napada ranjen predsjednik Irana

Šest izraelskih bombi ili projektila pogodilo je ulazne punktove zgrade, očigledno u pokušaju da se onemogući izlazak onih koji su bili unutra

Masud Pezeškijan. Društvene mreže

A. O.

14.7.2025

Predsjednik Irana Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) ranjen je u nogu tokom izraelskog vazdušnog napada prošlog mjeseca.

Kako prenose iranski mediji, Pezeškijan je ranjen tokom sastanka Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana, kada je izraelska avijacija 16. juna izvršila napad na niže spratove tog zdanja u zapadnom Teheranu, prenosi Times of Israel.

Na sastanku s Pezeškijanom bili su prisutni predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf, šef iranskog pravosuđa Golam-Hosein Mohseni-Edže'i i drugi visoki zvaničnici.

Šest izraelskih bombi ili projektila pogodilo je ulazne punktove zgrade, očigledno u pokušaju da se onemogući izlazak onih koji su bili unutra i da se spriječi dotok zraka, tvrde iranski mediji.

# IRAN
# MASOUD PEZESHKIAN
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