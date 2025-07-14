Kralj Čarls III pozvao Trampa u posjetu: Susret planiran u dvorcu Vindsor

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) prihvatio je poziv britanskog kralja Čarlsa III (Charles) da se pridruži njemu i kraljici Kamili (Camilli) u drugoj državnoj posjeti.

To je potvrdila Bakingemska palata (Buckinghamska), a ovo putovanje trebalo bi se održati od 17. do 19. septembra.

Planirano je da Tramp putuje sa svojom suprugom Melanijom (Melania). Susret je planiran u dvorcu Vindsor (Windsor).

Lokacija za državnu posjetu odabrana je jer se tipično mjesto održavanja - Bakingemska palata i dalje renovira.

Trampa je kraljica Elizabeta II ugostila prilikom njegove prve državne posjete 2019. godine tokom njegovog prvog mandata.

Tradicionalno, predsjednicima u drugom mandatu ne nudi se državna posjeta, već se umjesto toga pozivaju na čaj ili ručak s monarhom.

Potpuni program događaja još nije objavljen, ali, kao i sve posjete ove vrste, uključivat će svečani doček i državni banket u dvorani St. Džordž (St. George) u dvorcu Vindsor.

Predsjednika Frnacuske Emanuela Makrona (Emmanuela Macrona) prethodne sedmice kralj je ugostio u Vindsoru, što je bila prva državna posjeta rezidenciji nakon više od deset godina.

Makron i njegova supruga Brižit (Brigitte) također su učestvovali u povorci kočija kroz grad Vindsor.

Svaka posjeta američkog predsjednika sa sobom nosi sigurnosne izazove, a Trampov program vjerovatno neće uključivati događaje koji su otvoreni za javnost.

Poziv je stigao u trenutku kada je Kir Starmer (Keir) pokušao uticati na Trampa oko rata u Ukrajini i smanjiti tarife na britanski izvoz u Ameriku.