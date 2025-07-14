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NE ZNA SE IMA LI ŽRTAVA

Na aerodromu kod Londona srušio se avion nedugo nakon polijetanja

Sarađujemo sa svim hitnim službama na mjestu događaja i taj će rad potrajati još nekoliko sati, navedeno je u saopćenju policije

Srušio se avion. Platforma X

A. O.

14.7.2025

Na aerodromu Sauthend (Southend) kod Londona, srušio se mali avion, a za sada još nema zvaničnih izvještaja o poginulim i povrijeđenim osobama.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci koji prikazuju posljedice ogromne vatrene buktinje.

Policija je potvrdila da je u nesreći učestvovao avion dug 12 metara, ali još nije navedeno koliko je putnika bilo u avionu, kao ni koliko ih je povrijeđeno.

- Sarađujemo sa svim hitnim službama na mjestu događaja i taj će rad potrajati još nekoliko sati – navedeno je u saopćenju policije, prenosi Sky News.

Prema dostupnim informacijama, riječ je o avionu tipa Beech B200 Super King Air.

Prema podacima servisa za praćenje letova Flightradar, avion je poletio u 15:48 sati i bio na putu prema Lelystadu, gradu u Nizozemskoj.

Jedan muškarac, koji je bio na aerodromu sa suprugom i djecom, ispričao je za Sky News da se avion srušio svega nekoliko sekundi nakon polijetanja.

Vatrogasno-spasilačka služba okruga Eseks (Essex) saopćila je da su na mjesto događaja izašle četiri ekipe, zajedno s terenskim vozilima.

Hitna pomoć Istočne Engleske saopćila je da su na mjesto incidenta upućena četiri kola hitne pomoći, četiri vozila tima za reagovanje u opasnim područjima i jedno vozilo hitne medicinske pomoći iz zraka.

# LONDON
# AVION
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