Na aerodromu kod Londona srušio se avion nedugo nakon polijetanja

Na aerodromu Sauthend (Southend) kod Londona, srušio se mali avion, a za sada još nema zvaničnih izvještaja o poginulim i povrijeđenim osobama.
Na društvenim mrežama pojavili su se snimci koji prikazuju posljedice ogromne vatrene buktinje.
Policija je potvrdila da je u nesreći učestvovao avion dug 12 metara, ali još nije navedeno koliko je putnika bilo u avionu, kao ni koliko ih je povrijeđeno.
- Sarađujemo sa svim hitnim službama na mjestu događaja i taj će rad potrajati još nekoliko sati – navedeno je u saopćenju policije, prenosi Sky News.
Prema dostupnim informacijama, riječ je o avionu tipa Beech B200 Super King Air.