Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"ŠTA TAČNO PUŠI"

Aragči prozvao Netanjahua, pa dobio odgovor iz Tel Aviva: Pokušajte ostati "hladni", ministre

Krajnji rezultat - vojna kaljuža, suočavanje s nalogom za hapšenje zbog ratnih zločina i 200.000 novih regruta Hamasa, naveo je Aragči

Aragči isprozivao Netanjahua. AP

A. O.

14.7.2025

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) prozvao je premijera Izraela Benjamina Netanjahua (Netanyahua), poručivši da se uprkos i ne tako dobrim rezultatima u ratovima, njegova arogancija nastavlja.

Aragči je na X-u poručio kako je Netanjahu prije dvije godine obećao pobjedu Izraela u Gazi.

- Krajnji rezultat - vojna kaljuža, suočavanje s nalogom za hapšenje zbog ratnih zločina i 200.000 novih regruta Hamasa. U Iranu je sanjao da može izbrisati više od 40 godina miroljubivih nuklearnih dostignuća. Krajnji rezultat - Svaki od desetak iranskih akademika koje su njegovi plaćenici ubili obučio je više od 100 sposobnih učenika. Oni će Netanjahuu pokazati za šta su sposobni – naveo je ministar.

Ipak, kako ističe iranski zvaničnik, arogancija izraelskog premijera tu ne staje.

- Nakon što je bijedno propustio postići nijedan od svojih ratnih ciljeva u Iranu i bio je prisiljen pobjeći „tatici“ kada su naši moćni projektili sravnili sa zemljom tajne lokacije izraelskog režima - koje Netanjahu i dalje cenzurira - on otvoreno diktira šta SAD trebaju ili ne trebaju reći ili učiniti u razgovorima s Iranom. Osim farse da će Iran prihvatiti sve što traženi ratni zločinac ima reći, postavlja se neizbježno pitanje - šta tačno Netanjahu puši? A ako ništa, šta tačno Mossad posjeduje kada je riječ o informacijama iz Bijele kuće - zaključio je ministar.

Vrlo brzo nakon ovoga oglasio se i ministar vanjskih poslova Izraela Gideon Sa'ar koji je imao kratku poruku za iranskog ministra.

- Pokušavam se sjetiti kada sam posljednji put pročitao nešto tako napeto. Pokušajte ostati „hladni“, ministre - poručio je Sa'ar.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# IRAN
# ABBAS ARAGHCHI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (19)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.