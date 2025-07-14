Aragči prozvao Netanjahua, pa dobio odgovor iz Tel Aviva: Pokušajte ostati "hladni", ministre

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) prozvao je premijera Izraela Benjamina Netanjahua (Netanyahua), poručivši da se uprkos i ne tako dobrim rezultatima u ratovima, njegova arogancija nastavlja.
Aragči je na X-u poručio kako je Netanjahu prije dvije godine obećao pobjedu Izraela u Gazi.
- Krajnji rezultat - vojna kaljuža, suočavanje s nalogom za hapšenje zbog ratnih zločina i 200.000 novih regruta Hamasa. U Iranu je sanjao da može izbrisati više od 40 godina miroljubivih nuklearnih dostignuća. Krajnji rezultat - Svaki od desetak iranskih akademika koje su njegovi plaćenici ubili obučio je više od 100 sposobnih učenika. Oni će Netanjahuu pokazati za šta su sposobni – naveo je ministar.
Ipak, kako ističe iranski zvaničnik, arogancija izraelskog premijera tu ne staje.
- Nakon što je bijedno propustio postići nijedan od svojih ratnih ciljeva u Iranu i bio je prisiljen pobjeći „tatici“ kada su naši moćni projektili sravnili sa zemljom tajne lokacije izraelskog režima - koje Netanjahu i dalje cenzurira - on otvoreno diktira šta SAD trebaju ili ne trebaju reći ili učiniti u razgovorima s Iranom. Osim farse da će Iran prihvatiti sve što traženi ratni zločinac ima reći, postavlja se neizbježno pitanje - šta tačno Netanjahu puši? A ako ništa, šta tačno Mossad posjeduje kada je riječ o informacijama iz Bijele kuće - zaključio je ministar.
Vrlo brzo nakon ovoga oglasio se i ministar vanjskih poslova Izraela Gideon Sa'ar koji je imao kratku poruku za iranskog ministra.
- Pokušavam se sjetiti kada sam posljednji put pročitao nešto tako napeto. Pokušajte ostati „hladni“, ministre - poručio je Sa'ar.