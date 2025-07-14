Aragči prozvao Netanjahua, pa dobio odgovor iz Tel Aviva: Pokušajte ostati "hladni", ministre

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) prozvao je premijera Izraela Benjamina Netanjahua (Netanyahua), poručivši da se uprkos i ne tako dobrim rezultatima u ratovima, njegova arogancija nastavlja.

Aragči je na X-u poručio kako je Netanjahu prije dvije godine obećao pobjedu Izraela u Gazi.

- Krajnji rezultat - vojna kaljuža, suočavanje s nalogom za hapšenje zbog ratnih zločina i 200.000 novih regruta Hamasa. U Iranu je sanjao da može izbrisati više od 40 godina miroljubivih nuklearnih dostignuća. Krajnji rezultat - Svaki od desetak iranskih akademika koje su njegovi plaćenici ubili obučio je više od 100 sposobnih učenika. Oni će Netanjahuu pokazati za šta su sposobni – naveo je ministar.