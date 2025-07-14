Osmani na meti Grenella zbog izjava o Trumpovom dogovoru između Kosova i Srbije: "Sramota, manipulira riječima"

Naime, Grenell se osvrnuo na nedavnu izjavu Vjose Osmani o tome kako je Trump potvrdio navode o tome kako su postojali planovi da Srbija napadne Kosovo.

"Da, on je bio vrlo jasan u svojoj izjavi da se radilo o nekoliko posljednjih sedmica. On nije govorio o Washingtonskom sporazumu iz 2020. godine u kojem je učestvovao predsjednik Donald Trump. On također ne govori o napadu u Banjskoj i aktu agresije 2023. godine. I on je bio vrlo jasan u svojim izjavama. Za nas koji čitamo sigurnosne izvještaje svaki dan i nismo u mogućnosti govoriti više", rekla je Osmani.

Ipak, Grenell se nije složio s Osmani te ju je direktno prozvao na društvenoj mreži X.

"Sramota za Vjosu Osmani zbog toga što manipulira riječima predsjednika Donalda Trumpa. Donald Trump je nominovan za Nobelovu nagradu za mir za svoj rad na miru i ekonomskoj normalizaciji između Kosova i Srbije 2019. i 2020. godine - kroz Trumpovo potpisivanje Washingtonskog sporazuma u Ovalnom kabinetu. Osmani nije bila dio tog dogovora. Pretvarati se da je bilo nešto novo je apsurdno". poručio je Grenell.