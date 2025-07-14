Gislejn Maksvel spremna svjedočiti pred Kongresom o listi klijenata Džefrija Epstajna

Izvori bliski bivšoj partnerici osuđenog pedofila Džefri Epsajtna (Jeffreyja Epsteina) tvrde da je Gislejn Maksvel (Ghislaine Maxwell, 63) spremna svjedočiti pred američkim Kongresom o takozvanim "Epstajnovim dosjeima".

Kako prenosi Daily Mail, Maksvel koja služi 20-godišnju zatvorsku kaznu zbog trgovine djecom radi seksualnog iskorištavanja, jedina je osoba koja se nalazi iza rešetaka uprkos tvrdnjama da je Epstajn upravljao čitavom mrežom seksualnog zlostavljanja maloljetnica.

Epstajnove žrtve tvrde da su ih tretirali kao seksualne igračke i prosljeđivali njegovim bogatim prijateljima i poslovnim suradnicima, koji su redovno dolazili u njegove rezidencije, uključujući i privatni otok Litl Sent Džejms (Little Saint James).

- Uprkos glasinama, Gislejn nikada nije dobila nikakvu nagodbu. Rado bi sjela pred Kongres i ispričala svoju stranu priče. Niko iz vlade nikad je nije pitao što zna. Ona ostaje jedina koja je završila u zatvoru zbog povezanosti s Epstajnom i voljela bi javno reći istinu američkom narodu - rekao je neimenovani izvor za Daily Mail.

Učestvovanje u zavjeri

Šta bi tačno bila ta "istina", ostaje nejasno. Makvel je 2022. godine osuđena zbog učešća u deset godina dugoj zavjeri sa Epstajnom u kojoj su zlostavljane i iskorištavane maloljetne djevojke.

Maksvel tvrdi da ju je trebao štititi sporazum o neprocesuiranju koji je 2007. sklopio Epstajn, njen bivši ljubavnik i šef, kad je pristao priznati krivnju za dva manja prekršaja povezana s prostitucijom. Taj "povlašteni dogovor" omogućio mu je da odleži samo kratko vrijeme iza rešetaka.

U međuvremenu, kontroverze se i dalje gomilaju oko izjave američkog Ministarstva pravosuđa da "ne postoji Epstajnov popis klijenata", kao i oko objave snimaka iz njujorškog zatvora Metropolitan Correctional Center, za koje DOJ tvrdi da dokazuju da je Epstajn počinio samoubistvo 2019. godine, dok je bio pritvoren zbog optužbi za trgovinu djecom.

Kritičari upozoravaju da na snimku nedostaje ključna minuta te da se ne vidi ni zatvorska ćelija ni ulazna vrata.

Skandal – i navodno zataškavanje – izazvao je revolt unutar kruga najvjernijih pristaša američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa). Neki pozivaju na smjenu ministrice pravosuđa Pam Bondi, koja je ranije obećala objaviti sve dokumente u vezi s Epsteinom i njegovim moćnim prijateljima, ali to dosad nije učinila.

Reakcija na kritike

Donald Tramp u subotu je reagovao na kritike objavom na društvenoj mreži Truth Social:

- Godinama slušamo o Epstajnu, opet i opet. Zašto ne govorimo o dokumentima koje su pisali Obama, Pokvarena Hilari (Hillary), Komi (Comey), Brenan (Brennan) i ostali gubitnici i kriminalci iz Bajdenove (Bidenove) administracije - napisao je američki predsjednik.

Tema Epstajnovih dosjea bila je i jedna od glavnih na skupu Student Action Summit koji se ovog vikenda održao u Tampi na Floridi u organizaciji konzervativne grupe Turning Point USA. Ta organizacija ima veliku ulogu u mobilizaciji mladih Trumpovih birača.

- Ne radi se čak ni o Pam Bondi. Radi se o Trampu. Birali smo te jer si trebao biti drugačiji. Moraš nam sada to dokazati - rekla je Šeron Alen (Sharon Allen) za NBC News.

Negiranje krivnje

Izvor blizak Maksvel za Daily Mail tvrdi da bi bivša Epstajnova partnerica – koja i dalje negira krivnju – "rado sjela pred Kongres i ispričala svoju priču".

- Istrage su se provodile o svemu, od ubistva JFK-a do napada 11. septembra. Epstajnovi dosjei su slučaj tog ranga. Gislejn bi rado svjedočila pred Kongresom - rekao je isti izvor.

Maksvel se trenutačno pokušava izboriti za razmatranje svoje žalbe pred Vrhovnim sudom SAD-a. Ministarstvo pravosuđa treba do 14. jula podnijeti odgovor na njen zahtjev da se slučaj uvrsti u dnevni red najvišeg suda.

Bivši Trampov bliski saradnik Ilon Mask (Elon Musk) nedavno je tvrdio da postoji zataškavanje jer se i Trump spominje u Epsteinovim dosjeima, što izvori bliski Maksvel opisuju kao "lažnu zastavu", sugerirajući da je to namjerna dezinformacija za skretanje pažnje.

Prekid kontakta

- Tramp je fotografiran s Epstajnom nekoliko puta i kretali su se u istim krugovima, ali bio je jedan od prvih koji je prekinuo svaki kontakt s Epstajnom – i to zbog poslovnog sukoba i načina na koji se Epstajn ponašao prema ženama - rekao je izvor i dodao:

- U dosjeima nema nikakvih iznenađenja vezanih uz Trampa. Ali ima puno moćnih ljudi, puno novca i sve će se svesti na praćenje novca.

Ministarstvo pravosuđa ranije je objavilo da se u slučaju Epstajn vjerojatno neće pokretati nikakvi dodatni krivični postupci. To uključuje i britanskog princa Endrua (Andrewa), kojeg je Virdžinija Džiufri (Virginia Giuffre) optužila da je imao spolni odnos s njom dok je bila maloljetna.

Negiranje optužbi

Princ Endru odlučno i kontinuirano negira sve optužbe te je s Džiufri postigao vansudsku nagodbu, bez priznanja krivnje.

Virdžinija je počinila samoubistvo ranije ove godine.