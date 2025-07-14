Specijalni izaslanik SAD za Ukrajinu sastao se sa Zelenskim

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak je razgovarao sa specijalnim izaslanikom SAD-a za Ukrajinu Kitom Kelogom (Keith Kellogg), koji je ranije tog dana stigao u posjetu glavnom gradu Kijevu, javlja Anadolu.

- Razgovarali smo o putu ka miru i šta praktično možemo učiniti zajedno da mu se približimo - napisao je Zelenski na X-u, opisujući svoj sastanak s Kelogom kao "produktivan".

Ukrajinski predsjednik je rekao da su razgovarali o jačanju ukrajinske protuzračne odbrane i zajedničkoj proizvodnji, o nabavci u oblasti odbrane u saradnji s Evropom i sankcijama protiv Rusije i njenih saveznika.

- Nadamo se američkom vodstvu, jer je jasno da Moskva neće stati ukoliko se njene nerazumne ambicije ne obuzdaju snagom - dodao je.

U videu njihovog sastanka koji je podijeljen uz izjavu, Zelenski je prenio zahvalnost Kijeva američkom predsjedniku Donaldu Trampu za "sve poruke i zaista snažne odluke" o nastavku američkih vojnih isporuka Ukrajini.

Kelog je ranije u ponedjeljak stigao u Kijev, gdje ga je dočekao Andrij Jermak, šef ureda ukrajinskog predsjednika, dok je Tramp dan ranije najavio da će SAD poslati neodređeni broj raketa protuzračne odbrane Patriot u Ukrajinu i izrazio nezadovoljstvo svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom.

- Putin je zaista iznenadio mnoge ljude - rekao je Tramp novinarima u Zajedničkoj bazi Andrews u Merilendu u nedjelju, dodajući: "On lijepo priča, a onda uveče sve bombarduje, ali tu postoji mali problem: ne sviđa mi se to."