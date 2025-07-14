Devetero mrtvih, 30 povrijeđenih u požaru u domu za starije osobe na sjeveroistoku SAD-a

Devet osoba je poginulo, a najmanje 30 je povrijeđeno kada je požar zahvatio dom za starije osobe u sjeveroistočnoj američkoj saveznoj državi Masačusets (Massachusetts) kasno u nedjelju navečer, potvrdili su zvaničnici u ponedjeljak, javlja Anadolija.

Najmanje desetak ljudi spašeno je iz doma za starije osobe "Gabrijel Haus" u gradu Fal River (Fall Riveru), oko 80 kilometara od Bostona, kada je požar izbio oko 21.50 sati po lokalnom vremenu, rekao je šef vatrogasne službe Džefri Bejkon.

Na mjestu događaja bilo je oko 50 vatrogasaca, prema saopćenju Odjela za vatrogasne službe Masačusetsa.

Nekoliko stanara proglašeno je mrtvima na mjestu događaja, a "mnogi drugi" prevezeni su u obližnje bolnice u različitim stanjima, saopćio je odjel, dodajući da je pet vatrogasaca zadobilo povrede koje nisu opasne po život.

Više agencija istražuje uzrok požara i incidenta u ustanovi, u kojoj je prije požara bilo smješteno oko 70 osoba.