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STRAVIČNI PLAMEN

Devetero mrtvih, 30 povrijeđenih u požaru u domu za starije osobe na sjeveroistoku SAD-a

Šef vatrogasne službe Džefri Bejkon (Jeffrey Bacon) potvrdio je broj smrtnih slučajeva nakon požara u Gabrijel Hausu (Gabriel Houseu)

Tragedija u staračkom domu. Anadolija

Anadolija

14.7.2025

Devet osoba je poginulo, a najmanje 30 je povrijeđeno kada je požar zahvatio dom za starije osobe u sjeveroistočnoj američkoj saveznoj državi  Masačusets (Massachusetts) kasno u nedjelju navečer, potvrdili su zvaničnici u ponedjeljak, javlja Anadolija.

Najmanje desetak ljudi spašeno je iz doma za starije osobe "Gabrijel Haus" u gradu  Fal River (Fall Riveru), oko 80 kilometara od Bostona, kada je požar izbio oko 21.50 sati po lokalnom vremenu, rekao je šef vatrogasne službe Džefri Bejkon.

Na mjestu događaja bilo je oko 50 vatrogasaca, prema saopćenju Odjela za vatrogasne službe Masačusetsa.

Nekoliko stanara proglašeno je mrtvima na mjestu događaja, a "mnogi drugi" prevezeni su u obližnje bolnice u različitim stanjima, saopćio je odjel, dodajući da je pet vatrogasaca zadobilo povrede koje nisu opasne po život.

Više agencija istražuje uzrok požara i incidenta u ustanovi, u kojoj je prije požara bilo smješteno oko 70 osoba.

# MASSACHUSETTS
# SAD
# POŽAR
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