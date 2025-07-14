Tramp dao rok Rusiji: Poslat ću vrhunsko oružje Ukrajini, uvest ću vam nove carine

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp obratio se medijima zajedno s generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom iz Bijele kuće.

Tramp je pred novinarima zaprijetio Rusiji uvođenjem novih carina ukoliko se u roku od 50 dana ne postigne sporazum o miru u Ukrajini. Naveo je da će carine iznositi oko 100 psto.

– Veoma sam nezadovoljan Moskvom – poručio je.

Dodao je i da je postignut dogovor o isporuci oružja Ukrajini.

– Poslat ću vrhunsko oružje NATO-u, koji će ga potom moći dostaviti Ukrajini – rekao je Tramp.

On je zatim dodao da rat u Ukrajini mora da prestane.

- Ovo јe voјna oprema vrijedna miliјarde dolara koјa će biti kupljena od Sјedinjenih Država, ide u NATO, i koјa će biti brzo raspoređena na boјno polje - istakao je.

Naglasio je da će rakete "Patriot" biti poslane u narednih nekoliko dana i da će uskoro početi da stižu".