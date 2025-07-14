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PRVA REKACIJA

Ruski zvaničnik o Trampovom ultimatumu: "To nas ne dira ni najmanje"

Ako je to sve što je Tramp danas imao da kaže o Ukrajini, onda je sav pritisak ispario, izjavio je Kosačov

Konstantin Kosačov. RIA Novosti

M. Až.

14.7.2025

Visoki ruski zvaničnik Konstantin Kosačov poručio je da prijetnje američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) o uvođenju stopostotnih carina ne utiču na stav Moskve.

- To nas ne dira ni najmanje - rekao je Kosačov, potpredsjednik Vijeća Federacije, gornjeg doma ruskog parlamenta.

- Ako je to sve što je Tramp danas imao da kaže o Ukrajini, onda je sav pritisak ispario - dodao je on.

Kosačov smatra da će Evropa sada "morati sve više plaćati", jer se, kako tvrdi, "besplatan ručak za njih pokazao kao zamka". Takođe je optužio Sjedinjene Američke Države da su jedini stvarni dobitnik nove politike, s obzirom na to da profitira američka vojna industrija.

- Ukrajina može nastaviti ratovati do posljednjeg Ukrajinca - rekao je Kosačov i zaključio:

– Za 50 dana, o koliko se toga može promijeniti – i na bojištu i u raspoloženju onih koji donose odluke u SAD-u i NATO-u.

# SAD
# DONALD TRUMP
# KONSTANTIN KOSAČOV
# RUSIJA
# UKRAJINA
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