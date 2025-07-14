Rute: Putin na pregovore poslao historičara koji je pričao o Rusiji iz 1250. godine

- Putin nije poslao ozbiljne ljude na pregovore. Sjećam se kako smo zajedno pritiskali Ukrajince da pošalju ozbiljnu delegaciju u Istanbul. I poslali su je. A onda su Rusi došli s nekim historičarem koji je počeo objašnjavati istoriju Rusije od 1250. godine - rekao je Rute, aludirajući na Vladimira Medinskog.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute (Mark Rutte) izjavio je da Rusija nije ozbiljno pristupila mirovnim pregovorima s Ukrajinom, prisjetivši se sastanaka koji su održani u Istanbulu. Govoreći na zajedničkoj konferenciji za medije s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trump) u Bijeloj kući, Rute je optužio Moskvu da je na pregovore poslala osobu čija uloga nije imala nikakve veze s diplomatijom.

Vladimir Medinski bio je šef ruske pregovaračke delegacije na mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine. Riječ je o političaru, dugogodišnjem savjetniku ruskog predsjednika Vladimira Putina i bivšem ministru kulture. Poznat je po nacionalističkim stavovima i sklonosti reinterpretaciji istorije. Iako formalno ima titulu doktora nauka iz oblasti istorije, njegova akademska reputacija u Rusiji i inostranstvu često je bila osporavana zbog optužbi za plagijat i revizionizam.

Njegovo imenovanje za glavnog pregovarača izazvalo je brojne kritike, budući da nije karijerni diplomata, već ideolog blizak Kremlju, poznat po tvrdim stavovima o ruskom identitetu i istorijskom pravu na teritorije bivšeg Sovjetskog Saveza. Ukrajinska i zapadna strana tada su ocijenile da ruska delegacija nije imala stvarne ovlasti za postizanje sporazuma.

Rute je danas upravo Medinskog naveo kao dokaz da Moskva nije bila iskrena u pokušajima da dođe do rješenja. Njegova izjava dolazi paralelno s velikim zaokretom u američkoj politici: predsjednik Tramp najavio je isporuke vrhunskog američkog oružja Ukrajini preko NATO-a, te zaprijetio Rusiji uvođenjem sekundarnih carina ako u roku od 50 dana ne pristane na dogovor o prekidu rata.