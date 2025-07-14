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PREDSJEDNIK SAD

Tramp: Više puta sam mislio da sam postigao dogovor s Putinom, pa bih vidio da su bombardovali dom za starije

Izjavio je da je više puta vjerovao kako je postigao dogovor s ruskim predsjednikom o okončanju rata u Ukrajini

Donald Tramp. AP

M. Až.

14.7.2025

Govoreći iz Ovalnog ureda tokom sastanka s vjerskim i poslovnim liderima, američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da je više puta vjerovao kako je postigao dogovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o okončanju rata u Ukrajini.

- Dođem kući i kažem prvoj dami: Imao sam divan razgovor s Vladimirom, mislim da smo gotovi - rekao je Tramp.

- Zatim upalim televizor, ili mi ona kaže: "Zanimljivo, upravo su bombardovali dom za starije" - nastavio je američki predsjednik, što je izazvalo smijeh među okupljenima.

- E pa, to nam se ne sviđa - dodao je Tramp, koji je pritom pohvalio i svoj današnji sastanak s generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom (Rutte), ističući da je bio "sjajan".

# MARK RUTTE
# SAD
# VLADIMIR PUTIN
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
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