Tramp: Više puta sam mislio da sam postigao dogovor s Putinom, pa bih vidio da su bombardovali dom za starije

Govoreći iz Ovalnog ureda tokom sastanka s vjerskim i poslovnim liderima, američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da je više puta vjerovao kako je postigao dogovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o okončanju rata u Ukrajini.

- Dođem kući i kažem prvoj dami: Imao sam divan razgovor s Vladimirom, mislim da smo gotovi - rekao je Tramp.

- Zatim upalim televizor, ili mi ona kaže: "Zanimljivo, upravo su bombardovali dom za starije" - nastavio je američki predsjednik, što je izazvalo smijeh među okupljenima.

- E pa, to nam se ne sviđa - dodao je Tramp, koji je pritom pohvalio i svoj današnji sastanak s generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom (Rutte), ističući da je bio "sjajan".