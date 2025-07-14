Kalas: EU ne uočava dovoljno poboljšanja na terenu u Gazi

Postoje neki nagovještaji da još kamiona i zaliha stiže u Gazu, ali Evropska unija ne vidi dovoljno poboljšanja na terenu, izjavila je u ponedjeljak šefica evropske diplomatije Kaja Kalas, uoči sastanka s visokim zvaničnicima Bliskog istoka i EU u Briselu.

EU je prošle sedmice postigla sporazum s Izraelom o poboljšanju humanitarne situacije u pojasu Gaze, uključujući povećanje broja kamiona s pomoći i otvaranje prijelaza i određenih ruta pomoći.

U međuvremenu je egipatski ministar vanjskih poslova Badr Abdelati izjavio je da se "ništa nije promijenilo" od sporazuma između Izraela i Evropske unije o nastavku dostave humanitarne pomoći Gazi.

Dao je te izjave novinarima uoči sastanka EU-Bliski istok u Bruxellesu u ponedjeljak, prenosi Reuters.