Zelenski: Hvala Trampu, Rusija pokušava prikazati rat kao "novo normalno"





Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio je da je zahvalan Trampu na njegovoj spremnosti da pomogne u zaštiti života jednog naroda, nakon što je predsjednik SAD najavio da će im poslati "Patriot".

- Ovaj rat traje isključivo zbog Rusije, zbog Putinove želje da ga oduži. Rusija pokušava prikazati rat kao "novo normalno". To nikada ne smijemo prihvatiti. Moramo učiniti sve što je ljudski moguće da natjeramo Rusiju da zaustavi ubijanja, da postignemo stvarni mir i osiguramo sigurnost. Mir je moguć samo snagom. Mora se prekinuti finansiranje ruskog rata. Mora se prekinuti njezina saradnja s Iranom i Sjevernom Korejom. Mora se zaustaviti svaka opskrba komponentama i opremom za rusku vojnu industriju - naglasio je Zelenski.

Naglasio je da je zahvalan timu SAD, Njemačke i Norveške na pripremi nove odluke o sistemima "Patriot" za Ukrajinu.

- Također radimo na velikim odbrambenim sporazumima s Amerikom. Ukrajina je potpuno spremna za sve poštene i učinkovite korake prema miru – trajnom miru – i stvarnoj sigurnosti. Rusija nije spremna. Rusiju treba prisiliti. I upravo se to događa - objavio je Zelenski na X-u.