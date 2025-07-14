Ortodoksni Jevreji planiraju srušiti Netanjahuovu vladu zbog zakona o vojnoj obavezi

Ultraortodoksne jevrejske stranke prijete da će srušiti vladu Benjamina Netanjahua ukoliko nacrt zakona kojim bi muškarci iz harejdijske zajednice bili izuzeti iz služenja u Izraelskim odbrambenim snagama (IDF) ne bude predložen u narednim satima, prenosi Haaretz.

Prema navodima izvora bliskih ovim strankama, trenutno se vode intenzivne konsultacije u domovima lidera ultraortodoksnih partija o mogućem povlačenju iz vlade.

Isti izvori navode da predsjednik stranke Shas, Arije Deri (Arye Deri), stoji iza ove inicijative, ali želi izbjeći da bude percipiran kao direktno odgovoran za mogući pad desničarske vlade.

Zbog toga, piše Haaretz, pokušava da stranka Ujedinjeni tora judaizam (United Torah Judaism) preuzme vodeću ulogu u inicijativi, dok bi se Šas pridružio u kasnijoj fazi.

Ove dvije stranke zajedno imaju 18 poslanika, te bi njihov izlazak iz koalicije ugrozio parlamentarnu većinu okupljenu oko Netanjahuovog Likuda.

Pitanje vojnog roka za ultraortodoksne Jevreje dugo je odlagano, naročito od početka izraelske invazije na Gazu.

Raniji pokušaji Netanjahuove vlade da uvede vojnu obavezu i za ovu zajednicu nisu uspjeli. Ako su najave koje su izvori iznijeli Haaretzu tačne, predstojeći pokušaj mogao bi imati dalekosežne posljedice po stabilnost izraelske vlade.