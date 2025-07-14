Mogu li Trampove prijetnje sankcijama zaista naštetiti Rusiji?

Predsjednik SAD-a Donald Tramp najavio je nove pošiljke oružja Ukrajini i zaprijetio sekundarnim sankcijama kupcima ruskog izvoza ukoliko Rusija u roku od 50 dana ne pristane na mirovni sporazum. Ovo predstavlja promjenu kursa koja dolazi nakon, kako je rekao, razočarenja ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

- Bit će to isporuke vrijedne milijarde dolara - rekao je Tramp u Ovalnom uredu, sjedeći pored glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea, dodavši da će Ukrajini poslati i protuzračne sisteme Patriot, koje je Kijev tražio za zaštitu gradova od ruskih napada.

Tramp je upozorio da će, ukoliko dogovor ne bude postignut, "sankcije biti potpune – 100%". Kasnije je zvaničnik Bijele kuće pojasnio da se prijetnja odnosi na sekundarne sankcije, odnosno mjere protiv trećih zemalja koje kupuju ruske proizvode.

Takve sankcije mogle bi, prema mišljenju mnogih analitičara, ozbiljno pogoditi rusku ekonomiju, mnogo više nego dosadašnje, koje su ipak omogućile Rusiji nastavak izvoza, posebno prema Kini i Indiji, navodi DW.

Ratna ekonomija pod pritiskom

Iako je ruska privreda u posljednje tri godine pokazalo iznenađujuću otpornost, trenutni trendovi ukazuju na usporavanje. Ruski BDP je u 2023. godini porastao za 4,1%, a 2024. za 4,3%, uglavnom zahvaljujući ratnom režimu rada i visokoj državnoj potrošnji. Međutim, mnogi ekonomisti sada predviđaju da će rast biti prepolovljen – oko 2%.

Ni ruska centralna banka ne očekuje bolje rezultate – prognozira rast između 1% i 2% za ovu godinu, a između 0,5% i 1,5% za 2026. godinu, prenosi agencija Interfaks. Njemački ifo institut ide i korak dalje, predviđajući da će se rusko gospodarstvo 2026. smanjiti za 0,8%.

Jedan od ključnih problema su rekordno visoke kamatne stope – trenutno 21% – koje guše privatna ulaganja. Posebno su pogođene automobilska industrija, strojogradnja, građevinski sektor i proizvodnja čelika.

Rublja ojačala

Unatoč problemima, ruska valuta ojačala je oko 40% prema dolaru od početka godine, što je iznenadilo mnoge. Prema Vasiliju Astrovom iz bečkog Instituta za međunarodne ekonomske studije (WIIW), taj rast bio je posljedica očekivanja popuštanja sankcija nakon što je Tramp preuzeo dužnost.

- Tramp je najavio potpuno drukčiji pristup Rusiji u odnosu na prethodnika Džoa Bajdena. Finansijska tržišta u Rusiji reagovala su euforično – berze su rasle, a rublja jačala - rekao je Astrov za DW.

No, euforija je splasnula u novembru 2024., kada su SAD pooštrile sankcije prema Gazprombanci, ključnom igraču u energetskom i vojnom finansiranju. Banka je isključena iz američkog finansijskog sistema, zamrznuta su joj sredstva u SAD-u, a saradnja s američkim firmama prekinuta. To je izazvalo pad rublje od 25% i veliki potres na moskovskoj berzi.

Sekundarne sankcije

Trampova prijetnja novim sankcijama odnosi se na kazne za zemlje, kompanije i pojedince koji nastave poslovati s Rusijom. Senator Lindzi Grejem i grupa senatora iz obje stranke već su pripremili zakon koji bi omogućio uvođenje sankcija svim državama koje kupuju rusku energiju.

Zakon je neko vrijeme bio u zastoju, ali vođa republikanske većine u Senatu Džon Tun prošle sedmice izjavio je da je postignut značajan napredak i da bi o prijedlogu mogli glasati prije 1. augusta.

Prema Astrovom, primarni ciljevi tih mjera biće Kina i Indija.

- Kina je postala najvažniji trgovinski partner Rusije – 40% ruskog uvoza i 30% izvoza u 2024. odnosilo se na Kinu. Posebno su važni vojni dijelovi koji stižu preko Kine i Hong Konga - rekao je Astrov.

Indija, zajedno s Kinom, kupuje više od polovine ruskog izvoza nafte. Iznenađujući faktor u cijeloj priči, kaže Astrov, jeste Turska, koja je također odbila pridružiti se sankcijama – iako je članica NATO-a i dio carinske unije sa Evropskom unijom.

Hoće li se partneri povući?

Za vrijeme Bajdena, sekundarne sankcije bile su strogo nadzirane i sprovođene. Kineske i turske banke koje su primale ruske uplate bile su pod velikim pritiskom Vašingtona. Trampova administracija to je znatno ublažila – ukinula je odjel u ministarstvu finansija zadužen za zamrzavanje imovine ruskih oligarha i smanjila primjenu postojećih sankcija.

Astrov ističe da je sada teško procijeniti kakav bi bio učinak novog režima sankcija. Reuters je nedavno objavio da su ruske banke uspostavile tzv. "kinesku mrežu" za netiranje transakcija, kako bi prikrile tragove pred zapadnim regulatorima.

Sistem je već neko vrijeme aktivan, koriste ga sankcionirane banke i oslanja se na posrednike u trećim zemljama koje još trguju s Rusijom.

- Ne isključujem mogućnost da kineski partneri više neće strahovati od sekundarnih sankcija - rekao je Aleksandar Šohin iz ruskog poslovnog lobija RSPP, koji učestvuje u trgovinskim pregovorima s Kinom.