Zelenski želi bivšeg premijera na čelu ministarstva odbrane

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski predložio je danas da premijer Denis Šmihal preuzme funkciju ministra odbrane, u okviru rekonstrukcije vlade koju tek treba da odobri parlament.

- Ogromno iskustvo Denisa Šmihala bez sumnje će mu biti korisno na funkciji ukrajinskog ministra odbrane - poručio je Zelenski u večerašnjem obraćanju, najavivši i da će dosadašnju ministricu ekonomije Juliju Sviridenko (Yuliia Svyrydenko) predložiti za novu premijerku.

Denis Šmihal je premijersku funkciju preuzeo 2020. godine, a Vladu je vodio tokom pandemije koronavirusa i uoči početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Aktuelni ministar odbrane Rustem Umerov trebao bi preuzeti dužnost ambasadora Ukrajine u Sjedinjenim Američkim Državama, kako je prošle sedmice najavio predsjednik Zelenski.

Ova rekonstrukcija, jedna od najobimnijih od početka ruske invazije, dolazi nakon višemjesečnih neuspjeha ukrajinske vojske na frontu i intenziviranja ruskih zračnih napada na gradove širom zemlje.

Prijedlog za imenovanje Denisa Šmihala mora još potvrditi ukrajinski parlament, koji je od početka rata u više navrata podržavao prijedloge Zelenskog, pa se očekuje da će to učiniti i ovaj put.