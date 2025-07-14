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REKONSTRUKCIJA VLADE

Zelenski želi bivšeg premijera na čelu ministarstva odbrane

Ogromno iskustvo Denisa Šmihala bez sumnje će mu biti korisno na funkciji ukrajinskog ministra odbrane, poručio je

Denis Šmihal. AP

M. Až.

14.7.2025

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski predložio je danas da premijer Denis Šmihal preuzme funkciju ministra odbrane, u okviru rekonstrukcije vlade koju tek treba da odobri parlament.

- Ogromno iskustvo Denisa Šmihala bez sumnje će mu biti korisno na funkciji ukrajinskog ministra odbrane - poručio je Zelenski u večerašnjem obraćanju, najavivši i da će dosadašnju ministricu ekonomije Juliju Sviridenko (Yuliia Svyrydenko) predložiti za novu premijerku.

Denis Šmihal je premijersku funkciju preuzeo 2020. godine, a Vladu je vodio tokom pandemije koronavirusa i uoči početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Aktuelni ministar odbrane Rustem Umerov trebao bi preuzeti dužnost ambasadora Ukrajine u Sjedinjenim Američkim Državama, kako je prošle sedmice najavio predsjednik Zelenski.

Ova rekonstrukcija, jedna od najobimnijih od početka ruske invazije, dolazi nakon višemjesečnih neuspjeha ukrajinske vojske na frontu i intenziviranja ruskih zračnih napada na gradove širom zemlje.

Prijedlog za imenovanje Denisa Šmihala mora još potvrditi ukrajinski parlament, koji je od početka rata u više navrata podržavao prijedloge Zelenskog, pa se očekuje da će to učiniti i ovaj put.

# VOLODIMIR ZELENSKI
# UKRAJINA
# DENIS ŠMIHAL
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