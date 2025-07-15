Obama pozvao demokrate na hrabrost i akciju: "Sada je trenutak da se borimo"

Bivši američki predsjednik Barak Obama uputio je poziv demokratama da se aktivno uključe i bore za ono što smatraju ispravnim, posebno onima koji su razočarani stanjem zemlje pod predsjednikom Donaldom Trampom.

- Nemojte mi govoriti da ste demokrata, a da ste sada nekako razočarani i da nećete ništa poduzeti. Ne, upravo je sada trenutak da izađete i nešto učinite - rekao je Obama u petak na jednom skupu za prikupljanje donacija u Nju Džerziju, prenosi CNN.

Borba za slobodu govora

Istakao je da se za slobodu govora mora stati i boriti, posebno kada je teško, te da demokrate moraju biti odlučnije.

- To je onaj trenutak kada neko kaže nešto što vam se ne sviđa, ali vi ipak kažete: "Znate šta, ta osoba ima pravo da govori"… Ono što je sada potrebno je hrabrost - poručio je bivši predsjednik SAD-a.

Obamini komentari uslijedili su u vrijeme dok Demokratska stranka traži novi smjer, a Tramp se po drugi put vratio u Bijelu kuću, navodi CNN.

Mnogi članovi stranke traže odlučniji odgovor demokratskih lidera u trenucima kada nisu na vlasti.

Dok demokrate raspravljaju o budućem vođstvu, Obama ih je pozvao da svoju energiju usmjere na izbore za guvernere u Nju Džerziju i Virdžiniji, naglašavajući da bi ti izbori mogli biti "važan odskočni kamen za budući željeni pravac".

- Prestanite tražiti brzo rješenje. Prestanite tražiti mesiju. Imate sada sjajne kandidate na izborima, podržite ih - poručio je Obama okupljenima.

Kritike Trampove administracije

Na skupu za prikupljanje sredstava, koji je organizirao guverner Nju Džerzija Fil Marfi sa suprugom Tami, prikupljeno je 2,5 miliona dolara, javlja CNN.

Ranije je Obama kritikovao politiku tarifa Donalda Trampa i upozorio da Bijela kuća krši prava Amerikanaca, a prošlog mjeseca je kazao da se zemlja "opasno približila" autokratskoj vlasti.

Na skupu u Nju Džerziju ponovio je svoj poziv institucijama, uključujući pravne firme i univerzitete, da se odupru pokušajima zastrašivanja koje koristi Trampova administracija.