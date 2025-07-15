Rat u Ukrajini otkriva kako će izgledati budući ratovi u svemiru

Gotovo svaki sukob velikih sila donosi lekcije koje oblikuju strategije generacija koje dolaze. Drugi svjetski rat pokazao je da je zračni prostor postao novo strateško ratište, dok je nuklearno oružje postalo odlučujući faktor. Vijetnamski rat podsjetio je da volja naroda vrijedi jednako kao i vatrena moć, što su Sjedinjene Američke Države morale ponovo naučiti i u sukobima nakon napada 11. septembra 2001. godine.

Danas rat u Ukrajini donosi novu poruku digitalnog doba: moguće je ostvariti veliki strateški i operativni učinak korištenjem široko dostupne, umrežene i komercijalno razvijene tehnologije. Ukrajini su jeftini dronovi visokog učinka omogućili da se ne samo brani, nego i da izvodi napade duboko unutar ruskog teritorija, dok i sama postaje meta istih metoda.

Dronovi i mreže mijenjaju ratna pravila

Kako piše Forbes, snaga više ne leži samo u dronovima, već u efektu mreže u kojoj djeluju. Povezani senzori i softver omogućavaju prikupljanje obavještajnih podataka u stvarnom vremenu, precizno ciljanje i izvođenje snažnih udara. Ove tehnologije, koje koristi tek nedavno formirana ukrajinska vojska, pokazale su se efikasnijima od tradicionalnih ruskih metoda ratovanja koje se oslanjaju na brojnost i iscrpljivanje neprijatelja.

Prema analizi Forbesa, ovi trendovi mogli bi potpuno izmijeniti klasična pravila ratovanja. Načelo „mase“ više se ne određuje veličinom jedne platforme, već se moć gradi kroz stotine malih, jeftinih i pametnih uređaja. Manervisanje se više ne oslanja isključivo na pokret trupa, već na podatke i softverske kapacitete unutar umreženih sistema. Iznenađenje više ne zahtijeva skupe bombardere, jer se sada može postići brzom i kreativnom upotrebom dostupne tehnologije na način koji protivnik ne očekuje.

Svemirska trka za brojnost i otpornost

U svemiru, ove promjene znače da pobjedu više neće donositi pojedinačni sofisticirani sateliti, već brojnost i povezanost satelita koji djeluju kao jedan sistem. Prema Forbesu, masovno prisustvo u orbiti, kada je pravilno umreženo, postaje nova vrsta strateškog odvraćanja jer onaj ko raspolaže većim brojem agilnih i povezanih platformi ima odlučujuću prednost.

Iako su Sjedinjene Države zakasnile s prihvatanjem revolucije komercijalnih dronova, koju je u međuvremenu preuzela Kina, Pentagon sada pokušava nadoknaditi izgubljeno vrijeme. Američka vojska ulaže u obnovu domaće proizvodnje dronova za potrebe nacionalne sigurnosti, a Space Development Agency već je certificirala devet novih proizvođača malih satelita u SAD-u koji isporučuju sisteme za svemirske snage.

Rat u Ukrajini jasno pokazuje da će otpornost, brzina i pametna primjena umrežene tehnologije odlučivati o pobjedniku. Ako američke institucije ozbiljno shvate te lekcije, Sjedinjene Države bi mogle zadržati ključnu stratešku prednost i u ratovima budućnosti.