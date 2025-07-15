Bivši premijer Izraela negirao da je Epstajn bio njihov agent

Bivši premijer Izraela Naftali Benet (Bennett) jučer se suočio sa konzervativnim novinarom Takerom Karlsonom (Tuckerom Carlsonom) nakon njegove tvrdnje da je Džefri Epstajn (Jeffrey Epstein) radio za izraelske obavještajne službe.

Tim povodom, Benet se oglasio na X-u.

- Kao bivši izraelski premijer, kojem je Mossad direktno odgovarao, kažem vam sa stopostotnom sigurnošću: Optužba da je Epstajn nekako radio za Izrael ili da je Mossad vodio ucjenjivačku mrežu kategorički je i potpuno lažna – naveo je on.

Nije bilo veza

Također, poručio je kako Epstajn nikada nije imao nikakve veze s Mossadom ili Izraelom ni u kojem svojstvu. Naveo je da je ova optužba laž koju šire istaknute online osobe poput Karlsona, pretvarajući se da znaju stvari koje ne znaju.

Karlson je tvrdio u petak na događaju Turning Point USA, insistirajući da nema "ništa antisemitsko, pa čak ni antiizraelsko" u tvrdnji da Epstajn ima veze s Vladom Izraela.

- Postoji žestoki val kleveta i laži protiv moje zemlje i mog naroda i mi to jednostavno više nećemo trpjeti – poručio je Benet.

Službeni poziv

Kao odgovor, Karlson je izjavio da će pozvati Beneta na intervju u svom podcastu, dodajući da će mu poslati službeni poziv.

- Umjesto prijetnji na društvenim mrežama, zašto ne sjednete za racionalan intervju o Epstajnovim vezama s izraelskom vladom? Kontaktirat ćemo vaš ured ujutro – naveo je Karlson.

Inače, Džefri Epstajn bio je američki finansijer i osuđeni seksualni prestupnik, poznat po umreženosti s moćnim ličnostima iz svijeta politike, biznisa i zabave. Optužen je za seksualno zlostavljanje maloljetnica i vođenje mreže za trgovinu ljudima, ali je preminuo pod sumnjivim okolnostima u zatvorskoj ćeliji 2019. godine, što je izazvalo brojne teorije zavjere.