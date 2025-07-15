Berlin: Ako postignemo dogovor, prvi Patriot stiže u Ukrajinu kroz nekoliko mjeseci

Berlin i Vašington (Washington) donijet će odluku o slanju dva američka protivzračna sistema Patriot u Kijev u narednim danima ili sedmicama.

To je jučer potvrdio njemački ministar odbrane Boris Pistorius nakon razgovora s američkim ministrom odbrane Pitom Hegsetom (Peteom Hegsethom).

Njemačka je ponudila kupnju američkih sistema Patriot kako bi ih isporučila Ukrajini, koja je posljednjih tjedana pretrpjela neke od najtežih ruskih napada tokom rata.

Govoreći u Vašingtonu, Pistorius je rekao da će se razgovori nastaviti na radnom nivou kako bi se dogovorili detalji, uključujući broj lansera i raketa koje bi mogle biti uključene u sporazum. Ako se postigne dogovor, prvi sustav Patriot mogao bi biti poslan u Ukrajinu u roku od nekoliko mjeseci, rekao je. Odbio je komentirati jesu li razgovori uključivali i ofenzivno oružje za Kijev.

Njemačka je već donirala tri svoja sistema Patriot Ukrajini, zadržavši devet sistema – znatno manje od 36 baterija Patriot koliko je imala na vrhuncu Hladnog rata.

Pistorius je u Vašingtonu dočekan srdačno, što odražava promjenjivu ulogu Njemačke kao glavnog učesnika u najvećem vojnom jačanju NATO-a od Hladnog rata, nakon decenija zaostajanja u vojnoj potrošnji.

Dok se evropski dužnosnici brinu zbog moguće buduće ruske prijetnje i pripremaju na smanjenje američkih snaga, Njemačka je ublažila ustavnu kočnicu zaduživanja kako bi ispunila novi NATO-ov cilj izdvajanja 3.5 posto BDP-a za odbranu do 2029. godine.

Ova mjera povećat će njemačku vojnu potrošnju na 162 milijarde eura u 2029., što je znatno povećanje u odnosu na 95 milijardi eura u nacrtu proračuna za 2025. godine.

Njemačka traži američke lansere

Pistorius je rekao da je Berlin poslao zahtjev Vašingtonu za kupnju američkih lansera Typhon, a odluka o eventualnoj narudžbi bit će donesena kasnije.

Taj je sistem opisao kao privremeno rješenje dok evropski partneri rade na razvoju vlastitog kopnenog oružja dugog dometa.

- Zajedno s Velikom Britanijom i drugim partnerima razvijamo kopnene sustave dugog dometa, ali to će potrajati 7 do 10 godina. Zato nam treba privremeno rješenje - rekao je Pistorius novinarima.

Typhon, sposoban lansirati projektile dometa oko 2000 km, mogao bi premostiti razdoblje do raspoređivanja američkih projektila dugog dometa u Njemačkoj, predviđenog od 2026., dok se ne razviju europska kopnena oružja dugog dometa, naveo je ministar.

Dogovor iz doba Bajdena

Pistorius, međutim, nije dobio jasnu potvrdu ostaje li Vašington privržen privremenom raspoređivanju projektila dugog dometa u Njemačkoj od 2026., kako je dogovoreno za vrijeme bivšeg predsjednika Džoa Bajdena (Joea Bidena).

- Vrlo sam uvjeren da prošlogodišnji dogovor još uvijek vrijedi, ali još čekamo konačnu odluku - naglasio je, dodajući da je raspoređivanje trenutno u fazi preispitivanja.

Raspoređivanje bi uključivalo sisteme poput krstarećih raketa Tomahawk dometa 1800 km i razvojno hipersonično oružje Dark Eagle dometa oko 3000 km. Rusija je kritikovala te planove kao ozbiljnu prijetnju svojoj nacionalnoj sigurnosti i odbacila zabrinutost NATO-a da bi mogla napasti neku od članica saveza.

Druga važna tema Pistoriusovih razgovora u Vašingtonu bila je tekuća revizija američkog rasporeda snaga širom svijeta, što bi moglo dovesti do smanjenja broja vojnika u Evropi, gdje trenutno služi oko 80.000 američkih vojnika, uključujući oko 40.000 u Njemačkoj.

Spriječiti sigurnosne praznine

Evopski saveznici pozivaju Vašington da svako smanjenje bude usklađeno kako bi se spriječile sigurnosne praznine koje bi mogle ostaviti članice NATO-a ranjivima na rusku agresiju.

Pistorius je rekao da se Hegset složio s koordiniranim i transparentnim pristupom u slučaju da SAD zaista povuče dio svojih trupa s evropskog kontinenta.