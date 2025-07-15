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POGINULA 241 OSOBA

Objavljen izvještaj: Poznato šta se desilo na letu Air India u posljednjim trenucima prije pada

Prekidači se nalaze na centralnoj konzoli kokpita, odmah ispod poluga za potisak motora

Dio srušenog aviona. AP / Rafiq Maqbool

A. O.

15.7.2025

Najnoviji izvještaj o istrazi nesreće aviona Air India koji se srušio 12. juna ove godine, otkrio je šta se desilo u Boeing Dreamlineru tokom njegovih posljednjih trenutaka - 32 sekunde putovanja od polijetanja do pada u bolničke zgrade u blizini aerodroma.

U ovoj nesreći prema posljednjim informacijama, poginula je 241 osoba u avionu i 19 na zemlji, a samo jedan putnik je preživio.

Izvještaj se fokusirao na trenutke nakon polijetanja, prikazujući kako su se dva prekidača za kontrolu goriva aviona brzo pomjerila u položaj "isključeno". Ta radnja je prekinula dovod goriva u motore, što je odmah uzrokovalo gubitak pogona aviona.

Prekidači se nalaze na centralnoj konzoli kokpita, odmah ispod poluga za potisak motora. Koriste se za kontrolu protoka goriva do motora - prvenstveno tokom pokretanja i gašenja motora na zemlji ili za gašenje motora u slučaju kvara motora tokom leta. Ipak, oni nisu mogli biti slučajno pomjereni jer su opremljeni mehanizmom za zaključavanje koji sprečava nenamjerno pomjeranje prekidača.

U preliminarnom izvještaju istaknuti su ključni događaji prije i nakon polijetanja aviona, a navodi se i da piloti tokom komunikacije ističu da nijedan nije ugasio pogon i da su ga u kritičnim trenucima pokušali pokrenuti.

Izvještava se da su svi sistemi normalno funkcionisali do trenutka kada je avion poletio. Uslijedio je niz kritičnih događaja koji su se odvili u 32 sekunde nakon što je avion poletio, izgubio potisak i počeo padati - od prelaska prekidača za kontrolu goriva u položaj "isključeno" do aktiviranja jedinica za napajanje u nuždi i pokušaja ponovnog paljenja motora.

Oba prekidača za gorivo pronađena su u položaju za rad na mjestu nesreće.

Indijski Biro za istragu avionskih nesreća vodi istragu o padu aviona. Konačni izvještaj se očekuje u roku od godinu dana.

# AVION
# NESREĆA
# LET
# AIR INDIA
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