Objavljen izvještaj: Poznato šta se desilo na letu Air India u posljednjim trenucima prije pada

Najnoviji izvještaj o istrazi nesreće aviona Air India koji se srušio 12. juna ove godine, otkrio je šta se desilo u Boeing Dreamlineru tokom njegovih posljednjih trenutaka - 32 sekunde putovanja od polijetanja do pada u bolničke zgrade u blizini aerodroma.

U ovoj nesreći prema posljednjim informacijama, poginula je 241 osoba u avionu i 19 na zemlji, a samo jedan putnik je preživio.

Izvještaj se fokusirao na trenutke nakon polijetanja, prikazujući kako su se dva prekidača za kontrolu goriva aviona brzo pomjerila u položaj "isključeno". Ta radnja je prekinula dovod goriva u motore, što je odmah uzrokovalo gubitak pogona aviona.

Prekidači se nalaze na centralnoj konzoli kokpita, odmah ispod poluga za potisak motora. Koriste se za kontrolu protoka goriva do motora - prvenstveno tokom pokretanja i gašenja motora na zemlji ili za gašenje motora u slučaju kvara motora tokom leta. Ipak, oni nisu mogli biti slučajno pomjereni jer su opremljeni mehanizmom za zaključavanje koji sprečava nenamjerno pomjeranje prekidača.