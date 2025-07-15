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POTVRDIO UN

Više od 14 miliona djece ostalo potpuno nevakcinisano u 2024. godini

U Evropi su se slučajevi hripavca utrostručili na skoro 300.000 u 2024. godini

Vakcinacija djeteta. Facebook

FENA

15.7.2025

Više od 14 miliona djece ostalo je potpuno nevakcinisano u 2024. godini, saopćili su UN u utorak.

U Evropi i Centralnoj Aziji, prosječne stope vakcinacije djece stagnirale su ili pale za 1 posto, navodi se u zajedničkom izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i UNICEF-a.

Zvaničnici su upozorili da široko rasprostranjene dezinformacije i ozbiljno smanjenje međunarodne pomoći proširuju jaz u pokrivenosti, dovodeći milione djece u opasnost.

U Evropi su se slučajevi hripavca utrostručili na skoro 300.000 u 2024. godini, dok su se infekcije ospica udvostručile na preko 125.000, saopćila je SZO, usred smanjenja pokrivenosti vakcinacijom.

U međuvremenu, samo devet zemalja - Nigerija, Indija, Sudan, Demokratska Republika Kongo, Etiopija, Indonezija, Jemen, Afganistan i Angola - činile su više od polovine nevakcinisane djece u svijetu.

- Milioni djece ostaju bez zaštite od bolesti koje se mogu spriječiti - upozorila je izvršna direktorica UNICEF-a Ketrin Rasel (Catherine Russell) u saopćenju.

- To bi nas sve trebalo zabrinuti - dodala je.

# UN
# UNICEF
# VAKCINACIJA
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