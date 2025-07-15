Bivši guverner u Njujorku neslavno počeo kampanju za gradonačelnika

Bivši guverner savezne države Njujork (New York) Endru Kuomo (Andrew Cuomo) odlučio je pokrenuti kampanju za gradonačelničke izbore u Njujorku kao nezavisan kandidat.

Ipak, prva objava mu je sugerisala kakva ga sudbina čeka u ovoj borbi.

Nezavisna kampanja

Kuomo je bio favorit na predizborima unutar Demokratske stranke, ali je doživio poraz od autsajdera Zorana Mamdanija, muslimanskog imigranta iz Ugande koji je zvanično postao demokratski kandidat na ovim izborima.

Ipak, to nije spriječilo Kuomoa da pokrene nezavisnu kampanju, ali je njegova objava na društvenoj mreži X postala predmet ismijavanja.

Prije svega, prvi komentar ispod ove objave bila je poveznica na web-stranicu gdje osobe mogu donirati novac kampanji Mamdanija, a ova objava je imala višestruko više interakcija od njegovog snimka.

Veze sa Izraelom

U komentarima su istaknute njegove veze s Izraelom, odnosno s premijerom ove zemlje Benjaminom Netanjahuom (Netanyahuom), te je više puta spomenuo da je Kuomo morao napustiti mjesto guvernera Njujorka zbog seksualnog skandala.