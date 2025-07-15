Kalas: Zemlje EU blizu postizanja dogovora o novom paketu sankcija protiv Rusije

Zemlje EU su blizu postizanja dogovora o novom paketu sankcija protiv Rusije, izjavila je u utorak šefica vanjske politike bloka Kaja Kalas (Kallas).

- Nadamo se da ćemo postići politički dogovor o 18. paketu sankcija. Vrlo smo, vrlo blizu. Nadam se da će se to dogoditi danas - rekla je Kalas prije sastanka s ministrima vanjskih poslova 27 zemalja EU u Briselu.

Izvori su u ponedjeljak rekli za Reuters da su svi elementi paketa dogovoreni, iako jedna država članica i dalje ima rezervu prema predloženom nižem ograničenju cijena ruske nafte.

- Živo je - rekla je Kalas kada su je pitali o ograničenju cijena.

- Dali smo prijedloge, ali pitanje je možemo li prevladati veto jedne države članice ili ne. Ali pokušavamo raditi na tome - dodala je.

Evropska komisija je prošlog mjeseca predložila 18. paket sankcija protiv Rusije zbog njene invazije na Ukrajinu, usmjerenih na energetske prihode Moskve, njene banke i njenu vojnu industriju.

Novi paket predlaže zabranu transakcija s ruskim plinovodom Sjeverni tok, kao i bankama koje se bave zaobilaženjem sankcija.