Najmanje 17 ranjenih u ukrajinskim napadima dronovima na ruske regije

Najmanje 17 osoba je ranjeno, a kuće i druge zgrade su oštećene u noćnim napadima ukrajinskih dronova na susjedne ruske regije Lipeck i Voronjež, saopćili su u utorak tamošnji guverneri.

Ruske jedinice protuzračne odbrane uništile su 12 dronova iznad Voronješke oblasti, koja graniči s Ukrajinom, objavio je guverner Aleksandar Gusev putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.

Šesnaest osoba, uključujući jednog tinejdžera, povrijeđeno je u napadu, dodao je.

Stambene zgrade u gradu Voronježu i okolini su oštećene, kao i komercijalni objekti širom regije, naveo je Gusev.

U gradu Jelecu u Lipeckoj oblasti, dron se srušio u industrijskoj zoni, pri čemu je jedna osoba povrijeđena, objavio je regionalni guverner Igor Artamonov na Telegramu.

Rusko ministarstvo odbrane saopćilo je na Telegramu da su njegove jedinice uništile 55 ukrajinskih dronova tokom noći iznad pet ruskih regija i Crnog mora, uključujući tri iznad Lipecke oblasti.

Iz Ukrajine nije bilo neposrednih komentara o napadima.

Obje strane negiraju da su ciljale civile u svojim napadima tokom rata koji je Rusija pokrenula protiv Ukrajine prije više od tri godine. Ali hiljade civila su poginule u sukobu, od kojih je većina ukrajinska.