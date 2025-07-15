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BLISKI ISTOK

Izrael bombardovao izbjeglički kamp u Gazi, ubijeno najmanje 11 Palestinaca

Istovremeno, izraelski doseljenici napali palestinsko selo na Zapadnoj obali – granatiranje, evakuacije i novi talas straha među civilima

Hiljade Palestinaca prisiljeni su na evakuaciju. Društvene mreže

A. H. K. / Al Jazeera

15.7.2025

Najmanje 11 Palestinaca ubijeno je jutros u izraelskim napadima širom Pojasa Gaze, dok su izraelski doseljenici istovremeno izvršili napad na palestinsko selo na okupiranoj Zapadnoj obali, javlja Al Jazeera u svom live izvještaju od 15. jula 2025. godine.

Kako prenose novinari s terena, izraelske snage nastavile su s intenzivnim bombardovanjem izbjegličkog kampa u Gazi, pri čemu su pogođena i gusto naseljena područja Džabalije i Šudžaee. Iz palestinskih bolnica potvrđeno je da je od zore poginulo najmanje 11 osoba, a broj povrijeđenih još nije poznat.

Izraelska vojska saopćila je da su u borbama poginula tri izraelska vojnika, a jedan je ranjen. U međuvremenu, hiljade Palestinaca prisiljene su na evakuaciju pod stalnim zračnim udarima i granatiranjem.

U selu na Zapadnoj obali, izraelski doseljenici su, uz podršku vojske, napali civile, čime je dodatno produbljena humanitarna kriza u regiji.

# BLISKI ISTOK
# IZRAEL
# GAZA
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