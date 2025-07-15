Stigla prva reakcija iz Rusije na Trumpov ultimatum, poručili kako je teatralan: "Nije nas briga"

Nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio uvođenjem carina od sto posto Rusiji ukoliko ova zemlja u narednih 50 dana ne postigne sporazum s Ukrajinom, oglasio se ruski zvaničnik i nekadašnji predsjednik Dmitrij Medvedev.

U kratkom komentaru na društvenim mrežama Medvedev je opisao Trumpove ultimatume kao "teatralne".

"Trump je postavio teatralan ultimatum Kremlju. Svijet se stresao, očekujući posljedice. Ratoborna Evropa je razočarana. Rusiju nije briga", poručio je Medvedev.

Stalni predstavnik SAD-a pri NATO-u Matthew Whitaker izjavio je za Fox News da čeka reakciju predsjednika Vladimira Putina na ultimatum Donalda Trumpa o Ukrajini.

"Očigledno je da će on reagovati. Ne samo na činjenicu da je američko oružje postalo lako dostupno Ukrajincima na štetu Evrope. Već će reagovati i na ove carine za Kinu , Indiju i druge koji kupuju njegovu naftu", rekao je.

Podsjetimo, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Trump zaprijetio je da će uvesti carine od 100 posto Rusiji ukoliko u roku od 50 dana ne pristanu na dogovor koji bi okončao rat u Ukrajini.

"Uvest ćemo vrlo oštre carine ako ne postignemo dogovor u roku od 50 dana. Carine od oko 100 posto, znate šta to znači. Ali danas ćemo razgovarati o nečem drugom", kazao je Trump.

Trump je također ponovio svoje upozorenje da će američke carine biti "oštre" i da će pogoditi rusku ekonomiju. Ponovio je da ubijanje u Kijevu mora prestati.